本报澳门2月14日电 （记者富子梅）记者从澳门理工大学获悉，日前，澳门理工大学“一国两制”研究中心副主任冯炳权一行在澳门濠江中学宣讲“国家安全人人知”专题，300多名师生参加宣讲会。

会上，冯炳权等老师讲解了维护国家安全的必要性、总体国家安全观的内涵，以及澳门特别行政区贯彻总体国家安全观的基本要求和维护国家安全的制度建设，让师生了解国家安全与澳门居民的福祉、澳门未来繁荣稳定发展都息息相关，明确维护国家主权、统一和领土完整是“一国两制”行稳致远的应有之义，提高学生的国家安全意识。

今年是《澳门特别行政区基本法》颁布30周年，为推动和加强学生对宪法和基本法的准确认识，增强青年人的国家意识和爱国精神，深入理解“一国两制”下澳门基本法的成功实施及对澳门的重要性，澳门理工大学“一国两制”研究中心开展“澳门基本法颁布30周年——宪法与基本法走进校园”系列活动，助力培养青年人的法治素养和守法意识。

据悉，澳理大根据需求设计了多个普法专题，过去两年已举办30多场校园普法活动，得到各学校的支持，吸引了5000多名师生参与。

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