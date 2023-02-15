高山

原标题：聚焦“国计民生”塑造新动能新优势

党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。高等学校是人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的阵地，更是实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的前沿阵地，高等学校责任艰巨而光荣，要坚持开辟新领域新赛道，塑造新动能新优势，以高质量教育服务国家高质量发展。

加强党的全面领导，坚持正确办学方向。在新的历史起点上办好中国特色社会主义大学，要坚持和加强党对高校的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不折不扣地贯彻落实党的教育方针。南华大学毫不动摇地坚持马克思主义指导地位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为检验坚持和加强党对高校全面领导的重要标准。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，加强政治建设，不断提高“政治三力”。坚持贯彻落实党委领导下的校长负责制，不断提高学校治理体系和治理能力现代化水平。坚持党管办学方向，牢牢掌握党对教育工作的领导权。坚持党管改革发展、管干部、管人才，把党的领导落实到学校办学治校全过程，强化党建与中心工作双向深度融合，切实把政治优势、组织优势转化为事业发展的制胜优势。坚持以建设“高校党建示范校”推动党组织“对标争先”建设计划，全面贯彻落实高校基层组织工作条例，夯实基层基础，进一步发挥党组织凝心聚力的作用。坚持党要管党，推进全面从严治党向纵深发展，扎实开展“清廉南华”建设，为高质量发展营造风清气正的良好政治生态。

落实立德树人根本任务，探索人才培养新赛道。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。人才培养是学校工作的中心，所有的工作都必须围绕这个中心，都不能偏离这个中心，这是检验高校所有工作的最根本标准。南华大学坚持以国家需求为导向，深化“三全育人”综合改革，构建“五育并举”人才培养体系，主动探索人才培养模式改革，开辟新领域新赛道，提高人才培养质量。服务健康中国战略，探索实施“免费医学生”计划，推动“医+工”或“医+理”的“2+4”本科人才培养模式改革，组建预防医学与放射卫生实践教学示范中心、建立医疗大数据科技创新合作基地等，培养复合型高端医学人才；发挥办学特色和优势，深耕铀矿冶、核化工领域人才培养，为筑牢国家战略发展基石提供人才支撑。充分发挥国家“核医结合创新人才培养示范基地”、国家“大思政课实践教学基地”以及工信部“校企协同就业创业创新示范实践基地”等平台作用，全面提高人才自主培养质量。

服务国家战略所需，打造科技创新新动能。科技是全面建设社会主义现代化国家的核心力量，党的二十大报告指出，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。高校是基础研究和原始创新的策源地，高校创新能力强，科技才能自立自强。南华大学坚持服务国家强核战略和健康中国战略，在核设施退役和放射性废物治理、先进磁约束核聚变、神经退行性疾病、肝癌早期诊断、动脉粥样硬化等领域形成具有影响力的科技创新团队。建设“辐射-线粒体与人类重大疾病重点实验室”，聚焦核医结合开辟新研究领域，基因工程技术与核技术紧密结合，打造催生重大前瞻性原创性研究成果的推进器。以我国首台100千瓦超高功率工业光纤激光器、首款具有完全自主知识产权的肝癌诊断试剂盒成果研发为契机，加快推动激光应用和生物医药产业化。核科学与技术学科是科技创新、高技术产业发展的引领力量，医学研究是推动卫生健康事业发展的基础性支撑，南华大学将以党的二十大精神为指引，瞄准核能科学与技术、先进装备与智能制造、大数据与人工智能、生命健康与生物医药等前沿领域，加强有组织科研，深化科技供给侧改革，全面提升科技创新能力。

建设产学研共同体，锻造社会服务新优势。全面推进社会服务是高校的职责所在，新时代高校要成为社会发展活力的源泉，主动融入国家区域发展战略，推动创新链产业链人才链教育链深度融合。南华大学坚持高质量开放、高水平合作，主动服务“强省会”建设，紧密对接国家、省、市对高质量医疗卫生资源的需求，布局高水平附属医院和未来医学科学研究院，打造国家荣军医学中心，建设医教研协同、产教研一体的创新平台，全面参与区域经济发展和社会服务。以区域医疗中心建设为依托，整合附属医院资源，打造医疗服务和临床教学优质资源群，满足人民对医疗服务和医学教育的需求。以服务区域经济社会发展为主线，深入对接湖南和衡阳产业发展，加强与重点行业和企业合作，有力撬动汇聚优势资源，在重大战略、关键领域和重大社会需求方面同频共振。围绕产业链“卡点”和“卡脖子”问题，强化建设未来技术学院、现代产业学院，探索产学研共同体的有组织载体，建立优势学科产教融合联盟、校企协同创新平台、校地融合平台等。充分发挥国家重大疫情救治基地、国家核应急宣传和培训基地等平台的作用，提高社会服务能力，更好服务国家战略需求。

探索人才培养新赛道，塑造“强核优医”新动能。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，学校将全面贯彻落实党的二十大精神，坚持聚焦服务“国计民生”办学初心，充分发挥核、医学科特色和优势，深耕核医结合新领域，团结奋进加快推进“双一流”建设，办人民满意的大学。

（作者：高山，系湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员，南华大学党委书记）

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