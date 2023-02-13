原标题：拥有强大的数学学科，基础研究才能快速发展

“当前， 随着国际科技竞争的日趋激烈，越来越多的关键技术问题摆在了我们面前，根本原因还在于我们的基础研究实力不够强。”2月12日，在“遇见数学 预见未来”首届松山湖数学论坛上，江松院士直言，数学是基础研究的基础，拥有强大的数学学科，才能有力地支持和支撑基础研究的快速发展，推动相关问题的解决和科技创新发展。

近年来，国家大力支持数学发展，相继出台了多份加强数学研究的文件，成立多个国家级数学中心，实施“数学和应用研究”重点研发专项项目，数学在建设科技强国中的位置越来越重要。

当天的论坛上，9位中国科学院院士以及国内知名企业、高校数学领域专家学者通过主题报告、研讨会等形式，交流最新数学成果和数学技术，促进数学及相关领域新方向探索，推动数学与其他学科的深度交叉融合。“相信本次论坛将在大湾区大学数学学科发展史上留下浓墨重彩的一笔，推动数学与其他学科的深度交叉融合、提升粤港澳大湾区的数学研究水平。”江松院士表示。

自2020年正式纳入大湾区综合性国家科学中心先行启动区以来，广东东莞松山湖科学城全力打造源头创新、技术创新、成果转化、企业培育的全链条、全过程、全要素创新生态体系。

此次论坛不仅是大湾区数学学科领域的一次峰会，更是大湾区首个高水平数学学术论坛。“我们高规格举办数学论坛，展现对数学等基础研究前所未有的重视，就是要向全社会传达一种科技引领的思维和能力。”东莞市委副书记、松山湖党工委书记刘炜表示，产业升级最需要升级的是人的头脑，高质量发展谋划既需要有短平快、研究商业模式创新的跟随式企业和技术，更需要持续支持甘坐冷板凳，拥抱长期主义的引领性研究和人才。

定位为新型研究型大学的大湾区大学松山湖校区，坐落在松山湖科学城环湖核心地带，校园周边各类高等院校、大科学装置、新型研发机构和高新技术企业云集，学校瞄准国际科技前沿开展基础研究和原始创新研究作为发展方向，重点建设数学等具有代表性的基础学科。“数学与应用数学”成为该校本科生培养计划中首批设置的专业之一。

“一流大学拥有一流的人才、智力和科技，是决定区域竞争力和软实力的重要引擎，是区域发展水平和发展潜力的重要标志。”作为大湾区大学筹建负责人，田刚院士表示，大湾区大学将围绕广深港创新走廊的发展，构建理工科特色的学科体系，培养具备创新思维、全球视野，具有家国情怀和终身学习能力，能够解决复杂问题和创新实践能力的高水平研究型人才。

当天，田刚与多名院士共同倡议，社会各界要高度重视数学学科建设，并以松山湖数学论坛为载体，为东莞乃至大湾区科技创新发展输送源源不断的动力，全力服务经济社会高质量发展，展现数学学科的新作为。(记者 龙跃梅)

(责编：郝孟佳、熊旭)