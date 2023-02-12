人民网北京2月12日电 （记者郝孟佳）11日，第二届中国基础教育论坛暨中国教育学会第三十四次学术年会在北京召开。中央教育工作领导小组秘书组组长、教育部党组书记、部长怀进鹏出席开幕式并讲话。教育部党组成员、副部长王嘉毅与中国教育学会会长朱之文共同向160个国家乡村振兴重点帮扶县捐赠2023年《中国基础教育》和《中国教育学刊》两份刊物。

教育部党组书记、部长怀进鹏。中国教育学会供图

怀进鹏强调，党的二十大报告对“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”作出专章部署，提出办好人民满意教育的总体要求和战略部署，充分体现了党中央对教育强国和作为“国之大者”的基础教育事业的高度重视和殷切期待，为基础教育改革发展指明了方向。我们要始终将立德树人作为根本任务，大力促进教育公平，加快构建高质量教育体系，团结奋斗谱写教育事业改革发展新篇章。一是在办好人民满意的教育上下功夫，深入贯彻以人民为中心的发展思想，在公平上持续用力。二是在遵循教育规律、全面提升育人质量上下功夫，深化新课程改革、教育教学改革、教育评价改革。三是在着力加强教师队伍质量建设上下功夫，从战略高度认识教师工作的极端重要性，把加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓。四是在持续深化经费保障上下功夫，健全财政教育投入机制，不断优化经费支出结构，不断提高人民群众对教育的满意度。广大基础教育一线校（园）长和老师要不忘初心、牢记使命，学为人师、行为世范，面向全体、因材施教，守正创新、锐意改革，始终忠诚于党和人民的教育事业，培养能够担当民族复兴大任的时代新人。

第二届中国基础教育论坛暨中国教育学会第三十四次学术年会现场。中国教育学会供图

怀进鹏表示，中国教育学会作为我国教育系统成立最早、覆盖人群最多、影响面最广的教育学术组织和国家平台型教育智库，是党和政府联系基础教育广大教师、校（园）长和专家学者的桥梁和纽带，是推动我国基础教育改革发展和国际交流合作的重要力量。中国教育学会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，发挥组织优势、平台优势、专家优势和资源优势，坚持团结、服务、引领基础教育战线，努力成为教师之家、校（园）长之家、专家之家，成为全国基础教育工作者的精神家园，成为当代教育家的成长摇篮，为实现基础教育高质量发展、服务教育强国持续贡献力量。

论坛以“学习贯彻党的二十大精神 加快建设高质量教育体系——基础教育在行动”为主题，为期两天，以“线下+线上”相结合的方式进行，集中展示中国基础教育改革发展前沿进展、学术成果与实践探索。各省、自治区、直辖市、计划单列市教育学会负责人，中国教育学会各分支机构、实验区负责人以及来自全国各地教育行政部门负责人和中小学（幼儿园）校（园）长、教师等分别在主会场和分会场参加会议。

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