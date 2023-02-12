本报记者 闫伊乔

随着5G技术的发展、物联网IT设备的激增，边缘数据中心成为重要发展方向。如何安全、绿色地运行数据中心？

山东大学机电与信息工程学院2022级机械工程专业硕士研究生李华杰和团队一道，提供了一套具有“传热效率高、冗余功耗低、芯片级模块化”三大优势的泵驱两相型热控方案，为数据中心安全、绿色、可持续发展保驾护航。该项目在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛作品中脱颖而出，荣获全国金奖。

除这个成果外，山东大学学子在国际交通基础设施智能仿真大赛、智能汽车竞赛、数学建模竞赛等多项重大赛事中都获大奖。

围绕国家重大发展战略，山东大学不断深化教育教学改革，在教材课程建设、“第二课堂”开展、高水平科研院所合作等方面走出了一条颇具特色的科教融合育人道路。

“我们的课程紧跟国家对算法方面人才的需求，学生可以感受到最前沿的科技脉动。”在随机算法课上，软件学院张鹏教授将自己的最新科研成果融入课堂，受到学生欢迎。

山东大学通过推动一流科研成果进教材、进课堂，真正把科研平台、项目和团队优势转化为教学优势。在首届国家优秀教材奖评选中，共有9项高等教育类教材入选，并有多门课程推送到其他国家。

同时，山东大学还将高层次科研项目融入“第二课堂”，吸收学生早进团队、早进课题、早进实验室，把论文写在祖国大地上，帮助学生进入专业角色的“快车道”。

在新疆某引水工程的施工现场，岩土工程中心教授许振浩等30余名师生已扎根现场1200余天。许教授谈道：“岩土工程是一个实践性很强的学科，鼓励研究生1/3课时在教室、1/3课时在实验室、1/3课时在现场，把创新做在产业需求的最前沿、做在工程抢险的火线上，在一线发现真问题、解决真问题、真解决问题。”山东大学让学生在铁路工程、公路工程和水利工程等300余项重难点工程中，边学边干边成才，培养了一批胸怀国之大者、具有创新能力、善于解决复杂科技和工程难题的实战型人才。

近年来，山东大学积极开展与高水平科研院所合作，共建高端创新平台。与中国航天科工三院等合作共建国家重点实验室，与中科院12个科研院（所、中心）签署战略合作协议，与中国疾控中心环境所等合作建设高水平公共卫生学院……将科研优势转化为教学优势，将学科优势转化为培养优势，将资源优势转化为育人优势，积极推进科教融合协同育人。

记者了解到，每一项科教融合的探索都是山东大学推进“融合发展”战略的重要成果。“我们将以党的二十大精神为指引，更好履行办好人民满意的教育、支撑高水平科技自立自强、服务建设世界重要人才中心和创新高地的责任使命。努力在融合发展中强力蓄能，全面提升学术创新能力、高层次创新人才培养能力、服务支撑国家和区域发展能力，勇于突破‘围墙’和‘壁垒’，探索融合发展新理念新道路新模式，切实走活‘深化融合发展’一盘棋，全面塑造学校面向未来的新优势，加快建设培养更多担当民族复兴大任时代新人的世界一流大学。”山东大学党委书记郭新立说。

《 人民日报 》（ 2023年02月12日 05 版）

(责编：袁勃、牛镛)