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建设高质量终身教育体系（师说）

荆德刚
2023年02月12日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　党的二十大报告提出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，明确要求“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。

　　推进教育数字化，对于办好人民满意的教育、加快建设高质量教育体系具有重要意义。教育数字化是推进教育高质量发展的重要引擎，是促进优质教育资源共享、推动教育变革的关键举措，是促进教育公平的有力抓手。充分利用大数据、人工智能等信息技术，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，多渠道扩大终身教育资源、满足多样化个性化学习需求，才能更好建设人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会、学习型大国。

　　以教育数字化引领高质量终身教育体系建设，要不断供给更高质量、更加公平、更多选择、更加便捷、更加开放、更加灵活的教育服务产品；要以改革促进数字教育发展，积极探索智慧考试、大数据教学质量监测等新的教学和管理模式；要以问题为靶向驱动创新，找准数字化转型过程中的实践难点、应用痛点，开展应用技术创新、方法手段创新等。应注重从学习资源数字化、教学过程数字化、考试测评数字化、管理服务数字化等方面入手，实现教育教学全方位改革，优化招生、教务、管理、服务，确保选课、上课、辅导、测评等环节简便、科学、合理、精准。

　　作为一所“互联网+”新型高校，国家开放大学致力于推进现代信息技术与教育的深度融合，促进优质教育资源共享。以数字化教育为基础的国家开放大学终身教育平台已上线，汇聚学校自建课程和合作伙伴的优质课程资源超过62万门，老年教育资源共享和公共服务平台汇聚全国老年教育资源40.7万门，免费向社会开放。同时，实施“一村一名大学生”计划，利用人工智能技术为农村和偏远地区的学习者提供优质学习机会，服务乡村振兴。

　　未来，国家开放大学将把数字化行动作为学校改革发展的重要战略，把教育数字化深度融入人才培养、教学改革、教育管理和社会服务全过程，努力建设成为我国终身教育的主要平台、在线教育的主要平台、灵活教育和对外合作的平台，为建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国作出应有贡献。

　　（作者为国家开放大学党委书记、校长，本报记者吴月整理）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月12日 05 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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