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精彩过寒假  蓄力新学期（教育时评）

金正波
2023年02月12日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　寒假收尾，广大中小学生在家长的陪伴下锻炼身体、培养兴趣、敬老孝亲、劳动实践，收获了一个有意义的假期。但也有人借寒假之机违规举办竞赛活动，比如，某微信群散布大年初六线上举办违规竞赛的消息。对此，教育部会同有关部门进行了严肃查处，各地积极引导配合，推动形成家校社协同育人合力，切实减轻学生假期负担。

　　这个寒假，尤为特殊。随着疫情防控措施不断优化，生产生活加快恢复。亲人团聚、朋友相会、外出旅游，孩子们有了更多走一走、看一看的机会。

　　一张一弛，换一种方式学习。假期禁止校外培训机构提供学科类培训、坚决防止违规举办竞赛，并不意味着假期是学习的“空窗期”，而是提倡换一种方式学习，不是简单地把学校学科学习方式照搬到假期学习中来。

　　假期是学生实践性学习、探究性学习的好机会。不少中小学校在布置寒假作业时进行了有益尝试，鼓励学生走出去、动起来。北京市丰台区长辛店中心小学为学生布置了“微探究”实践活动，让学生在假期中感受乡音、重温乡情，号召孩子们用手抄报、绘画、随手拍、征文等形式记录自己的家乡或旅行途中的风光；重庆外国语学校的寒假学习生活指导中，除了完成作业、阅读经典作品外，还鼓励同学们参观白鹤梁水下博物馆等27个重庆市中小学社会实践教育基地……走出去，打开认知时空和行动场域，既能放松身心，又能了解国情民情、感受时代脉搏。学生们在广阔天地中收获了与课堂不一样的成长。

　　乐观积极，好好感受生活。同心抗疫三年，对正常生活的回归和身心健康的渴望，大家有了深切体悟。对广大中小学生而言，学习成绩固然重要，但健康成长更是第一位。尤其在疫情防控进入新阶段后，更要重视学生的身体健康和心理健康，这需要家校社在教育理念上凝聚共识、协同合作。

　　假期既是学生学习的调整期，也是身心的调整期，更是家庭亲子互动的亲密期。一些家长习惯了假期里“作业带娃”，通过作业“困”住孩子玩耍的心思。不过，我们也欣喜地看到，这个假期，很多家长试着换一种方式，帮助孩子们树立更加积极向上的生活态度。比如，引导孩子制订假期生活计划表，合理作息、科学饮食，让生活有规律；给予孩子一定的空间，尊重他们对独立和独处的需求；带孩子阅读、看电影、逛博物馆，开拓孩子的视野；包饺子、贴春联、赶庙会，和孩子一起体味这些温润内心、熨帖情感的习俗仪式等等。

　　党的二十大报告提出“健全学校家庭社会育人机制”。巩固前期校外培训治理工作成果，坚决防止违规校外培训加重学生课外负担，需要全社会共同努力。学校积极主导、家庭主动尽责、社会有效支持，才能让越来越多的孩子在假期中乐享学习和生活，不再奔波于一个又一个课外辅导班。

　　风物长宜放眼量。教育不是一朝一夕的事，让我们携起手来，使每个假期都能成为孩子成长的加油站，为未来积蓄奋进的力量。经过一个假期的休整，相信孩子们会以更饱满的精神状态迎接新学期的到来。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月12日 05 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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