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下一波疫情何时来？还没阳过的孩子老人怎么办？官方回应

2023年02月10日08:50 | 来源：中国新闻网
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原标题：下一波疫情何时来？还没阳过的孩子老人怎么办？官方回应

　　9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群、重点机构、重点场所疫情防控有关情况。

　　会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，近期，全国疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固。目前监测未发现病毒变异株传播力、免疫逃逸能力和致病力明显增强的情况。

　　发布会现场 韦香惠 摄

　　近几个月再出现新一波新冠疫情的可能性较小

　　中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在会上表示，实施“乙类乙管”措施以来，全国的疫情日趋平稳，防控工作转段平稳有序。

　　吴尊友介绍，我国刚刚经历一次全国性的新冠病毒感染流行，多数人已康复，还有部分人仍在康复之中。这个时段，全国范围内人群的免疫保护力处在较高的时期，所以近几个月再出现新一波新冠疫情的可能性比较小，今后再出现类似于这次大规模流行的可能性也比较小。

　　吴尊友还表示，随着我国优化防控策略措施，新冠疫情未来可能会断断续续在局部地区、部分人群、一段时间内发生，出现全国范围内短时间集中大规模流行的可能性比较小。

　　机场工作人员帮助旅客进行出境信息登记。　殷立勤 摄

　　未来是否会出现传染性更强、致病性更强的变异毒株？

　　中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，我国的监测数据显示，从今年1月1日以来，从全国各个口岸入境人员当中监测到了39种进化分支，全部为奥密克戎变异株，以BA.5.2和BF.7及其亚分支为主，到目前为止还没有监测到传播力、致病力、免疫逃逸能力明显增加的新型变异株流行。

　　吴尊友也表示，从目前来看，未来出现比现在传染性更强的变异毒株，这种可能性非常小；出现致病性加强，或者说病毒出现“返祖”到德尔塔病毒，甚至原始毒株的可能性也是非常小。

　　学生们陆续进入校园。　陈超 摄

　　还没阳过的孩子老人怎么办？

　　对于还没有“阳”过的孩子和老人，吴尊友表示，在全国性大规模流行期间，感染风险很高的时期，他们没有受到感染，现在全国性的大规模新冠病毒感染流行高峰已过，在全国范围内都处在低感染风险的情况下，再出现新冠感染的可能性比较小。

　　吴尊友对这些人提出两点建议：第一，继续做好个人的防护措施，预防感染；第二，如果还没有接种疫苗，尽快接种疫苗。如果符合加强针接种条件的，尽快进行加强针的接种。

　　陈操表示，适度的室外活动非常有助于儿童和老人提高自身免疫力，增强对疾病的对抗力。“当前我国疫情的第一波流行高峰已过，仅有一些零星的、局部的、散在的病例发生，感染的风险总体较低。”他建议老年人尤其是有基础性疾病的老年人，根据自身的状况，综合考虑既往感染的情况、疫苗接种的情况、自身的身体素质和天气变化情况，适度进行室外活动。

　　他表示，若开展室外活动，要注意以下几点：一是尽量不要去人群密集的地区。二是要注意手卫生。接触公共物品后，及时进行手部的清洁。三是根据自身状况，合理安排运动量。(韦香惠)

(责编：郝孟佳、李依环)

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