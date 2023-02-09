人民网北京2月9日电 （记者李依环）记者从教育部今天举行的媒体吹风会上获悉，教育部、中国联合国教科文组织全国委员会将于2月13日至14日在北京共同举办世界数字教育大会。大会以“数字变革与教育未来”为主题，以线上线下相结合的方式举行，围绕数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字治理等进行深入交流讨论。

教育部国际合作与交流司司长刘锦介绍，大会由开幕式、主论坛、平行论坛和配套活动等4个部分组成。开幕式和主论坛将于2月13日下午举行，主要包括嘉宾致辞、主旨演讲和成果发布等环节。

平行论坛将于2月14日下午举行，主题分别为：数字化赋能基础教育高质量发展、职业教育数字化转型发展、数字变革推动高等教育创新发展、智慧教育发展评价。配套活动于2月13日全天举办，分别为：中小学数字化精品课堂展示、数字化教育装备应用展示。

此外，大会成果包括发布中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数、发布智慧教育平台标准规范、发起成立世界数字教育联盟倡议和发布世界数字教育发展合作倡议等4项。

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