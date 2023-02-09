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北京市教委“成功就业行动”举办春季首场线下双选活动

2023年02月09日10:17 | 来源：人民网-教育频道
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2月8日，“成功就业行动”春季首场线下双选活动，吸引众多高校毕业生前来应聘。人民网记者 翁奇羽摄
2月8日，“成功就业行动”春季首场线下双选活动，吸引众多高校毕业生前来应聘。人民网记者 翁奇羽摄
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人民网北京2月9日电 为全力以赴支持用人单位复工复产，助力高校毕业生尽早就业，2月8日下午，北京市教委所属北京高校大学生就业创业指导中心双选会大厅迎来春季首场线下双选会，正式拉开北京高校2023年春季招聘工作大幕。

本次双选会以北京信息科技大学专场为主题，60家用人单位提供岗位353个，需求人数达3229人。参会单位覆盖信息传输、软件和信息技术服务、科学研究和技术服务、电力、热力、燃气及水生产和供应、交通运输、仓储和邮政等行业，其中，国有企业占比达到62.7%。500余名高校毕业生到场参加了活动。

在现场参加应聘的北京信息科技大学网络与新媒体专业学生向记者表示，相比于线上社会层面简历投递，在双选会能够更全面直观地了解公司。同时，由学校推荐的公司与专业契合度高，更容易收到面试反馈。”

记者了解到，2023年，北京地区高校毕业生预计达28.5万人。北京市教委后续还将陆续推出“教育专场”“建筑专场”“文科专场”“艺术体育人才专场”“高职高专专场”“硕博专场”等分行业、分类别、分层次的特色主题系列活动，推动北京地区高校毕业生实现高质量充分就业。（翁奇羽、于凯、闫杨）

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