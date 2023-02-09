人民网北京2月9日电 （记者孙竞）8日，由国家图书馆与北京大学联合主办的《永乐大典》高清影像数据库及《国家珍贵古籍名录》知识库发布会在京举办。记者了解到，两个库均为全国古籍整理出版规划领导小组“2021年度国家古籍数字化工程专项经费资助项目”，于2022年11月顺利结项，读者可以免费登录使用。

《永乐大典》高清影像数据库项目第一辑收录国家图书馆藏《永乐大典》四十册、七十五卷的内容，共涉及14个韵部、17个韵字、1800部书，除呈现《永乐大典》高精图像、整体风貌及相关知识外，尝试对部分大典内容做了知识标引示范，为后续《永乐大典》的知识体系化、利用智能化进行探索。

《国家珍贵古籍名录》知识库包含了已批准公布的六批《国家珍贵古籍名录》，还收录《国家珍贵古籍名录图录》中包含的书影图像、说明文字内容（装帧形式、开本尺寸、版框尺寸、版式、牌记、批校题跋、钤印等）。该项目综合应用了现有数字人文的多项技术，将珍贵古籍名录书目数据重构为知识库，以多维度知识图谱、GIS等多种可视化形式展示历史时空构架下书与书、书与人、人与人之间的多维关系，以数字手段实现“辨章学术、考镜源流”的功能。

“今天，数字化和智能化的信息环境使得千余年来基于纸本传播和利用知识的方式发生根本性变革。”北京大学副校长王博指出，将中华典籍迁移到数字环境下，用数智技术挖掘古籍资源所蕴含的文化价值、用融媒体手段呈现典籍的精神魅力，是当代人义不容辞的历史责任。利用数字人文方法活化厚重的中华优秀文化资源是北大文理交叉融合发展的重要方向。

会上，与会专家对在线发布的两个库给予了高度肯定和评价，认为图书馆与高校、科技企业合作，为古籍数字人文建设提供了一个合作样板，为后续进一步提升《永乐大典》的知识体系化、利用智能化打下了很好的基础，也为未来全国智慧图书馆体系建设发展提供一个可资借鉴的重要模式。同时，会上围绕古籍数字人文建设、古籍知识图谱构建、古籍知识服务等问题进行了深入交流，为下一步相关工作的顺利开展提出了建议。

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