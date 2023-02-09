蔡敏婕 文/图

图为广州港澳子弟班开学，学生在开学礼上写“福”字。

内地与港澳人员往来2月6日全面恢复，当天也是广东中小学的开学日。“获悉全面恢复这个消息时，我第一个想到的就是新的一年可以加大与香港、澳门‘姊妹学校’的来往了。”广州市越秀区朝天小学校长孔虹表示，随着全面通关，该校将加大与港澳“姊妹学校”的交流，并且适时扩大结对数量。

写“福”字、收获寓意“红红火火，聪聪明明”的红葱头……来自朝天小学港澳子弟班的学生获取“开学礼物”。来自香港、就读于朝天小学港澳子弟班的潘裕熹表演《南国红豆发新枝》节目。

10岁的潘裕熹喜好广府文化，平时会绘通草画和刻铜雕，还利用假期前往粤剧博物馆参观学习，并体验粤剧化戏妆。“通过这次体验我了解到，粤剧化妆是通过不同颜色的搭配，让观众一眼就看得出，他是好人还是坏人。”潘裕熹说，希望大家更加了解粤剧，学习粤剧的传统文化。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，加强基础教育交流合作，鼓励粤港澳三地中小学校结为“姊妹学校”，在广东建设港澳子弟学校或设立港澳儿童班并提供寄宿服务。

2019年9月，广州市率先开设港澳子弟班，招生对象为在穗持有《港澳居民居住证》港澳籍人士的适龄子女。除了开设港澳子弟班外，近年来，广州还创办了港澳子弟学校。2022年，广州新增1所港澳子弟学校、18个港澳子弟班。在广州市越秀区，港澳子弟班设在培正中学和朝天小学。截至目前，朝天小学已接收第四批港澳子弟，超过百名学童在广州就学。

“我在这里很开心，可以学习很多中医药知识。”来自澳门的陈妍曦今年7岁，也是在朝天小学就读港澳子弟班。据介绍，平时该校会通过举行中医药研学等系列活动，传授中医基础理论内容，还有岭南道地药材、中医特色疗法、常见疾病中医防治等，帮助学生们增进对中医药及中医传统文化的了解。

去年，暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院的一项调查显示，超八成朝天小学港澳子弟班受访家长对教育水平表示满意，并希望子女将来在内地就读大学。有接近九成的受访者表示非常希望留在大湾区内地城市发展，对粤港澳大湾区的发展前景抱有乐观积极心态。

据了解，作为百年老校，朝天小学通过家校共育，多元化构建爱国氛围。同时，多语言教学也让港澳子弟班的学生可以向世界讲好中国故事。

“我们学校会开设粤语讲古、广绣和书法等传统文化课程，推进文教融合传承。也正因为传统文化的交流，我们与香港、澳门的学校结缘。”孔虹说，目前该校与香港道教联合会圆玄学院石围角小学、澳门濠江中学附属小学等学校结对为“姊妹学校”。

“这3年来，我们没有停止交流，我们就像一个大家庭，像兄弟姐妹之间的来往。”孔虹说，“我们几所‘姊妹学校’都有一个共同的愿望，就是让更多港澳孩子了解内地，我们也的确这样做了。”

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