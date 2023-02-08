人民网北京2月8日电 （记者李依环）据国务院台湾事务办公室今天举行的例行新闻发布会消息，3月1日起，参加“学测”考试的台湾高中毕业生可以登录“大陆普通高校依据台湾地区学测成绩招收台湾高中毕业生系统”报名申请大陆高校。

国台办发言人朱凤莲在答记者问时表示，台湾2023学年“学测”考试已于1月中旬结束。热忱欢迎符合条件的台湾学生报名申请大陆高校，将做好各项保障服务。在台湾的高中毕业生可以通过三个渠道申请就读大陆高校：

第一个渠道，3月1日起，参加“学测”考试的台湾考生可以登录“大陆普通高校依据台湾地区学测成绩招收台湾高中毕业生系统”进行报名。大陆412所具备对台招生资格的高校今年将全部使用该系统进行招生，不收取报考费用。每位考生可填报6所高校，每所高校可填报6个专业。5月15日至19日，考生可登录系统查询录取情况并进行确认，未录取的考生可于5月底在系统中相关高校征集志愿环节进行补报名。

第二个渠道，参加“统测”考试的台湾考生可向闽南师范大学等13所本科高校及福建信息职业技术学院等6所高职院校报名。

第三个渠道，福建8所高校对台单招及暨南大学、华侨大学“两校联招”相关政策不变，具体时间以高校官网公布为准。

(责编：郝孟佳、孙竞)