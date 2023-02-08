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吉林将建设180所“互联网+教育”结对帮扶校

2023年02月08日07:43 | 来源：光明日报
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日前，吉林省政府新闻办公室召开2023年全省民生实事安排新闻发布会，提出2023年吉林省将建设180所“互联网+教育”结对帮扶校。

吉林省教育厅一级巡视员战高峰在会上表示，2023年，吉林省将实施“互联网+教育”结对帮扶校建设项目，全省计划建设180所“互联网+教育”结对帮扶校，包括60所城镇优质学校和120所乡村薄弱学校，由县域内的优质学校和薄弱学校依托互联网建立结对帮扶机制，探索“三个课堂”（专递课堂、名师课堂、名校网络课堂）的“吉林模式”，实现城乡学校管理共进、教学共研、资源共享、信息互通、师生互动，共享优质教育资源。

战高峰说，“互联网+教育”结对帮扶将通过“同步课堂”“专递课堂”等形式，促进优质教育资源共建共享，扩大优质教育资源辐射面，帮助乡村薄弱学校提高教育教学质量；通过“双师课堂”“集体备课”等形式，实现城乡线上同步教研，特别是为青年教师提供“走近名师”“跟岗名师”的机会，助力乡村薄弱学校教师提升专业能力和教学水平。

民生是人民幸福之基、社会和谐之本。“十四五”以来，吉林省聚焦就业、社保、教育、卫生、环保、交通、住房等重点民生领域，每年确定50件民生实事，集中财力物力全力推进实施，持续把好事办好、实事办实。2022年，吉林省50项民生实事已全面完成。

今年，吉林省将继续实施10个方面50项民生实事，涉及领域进一步扩大，覆盖人群进一步增多，既涵盖就业、社保、救助、医疗等基本民生保障事项，又涵盖环境保护、交通出行、文体服务等多层次多样化的民生需求，包括新建100个综合嵌入式社区居家养老服务中心、开办100个社区老年食堂、开工改造老旧小区800个、推进农村24小时供水等任务。（任爽、李层）

(责编：李依环、郝孟佳)

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