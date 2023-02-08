人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

今年重庆将引育软信人才超5.5万人

2023年02月08日07:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

本报重庆电  （记者常碧罗）记者从重庆市人力社保局获悉，2023年，重庆将引育软信人才5.5万人以上；培育软信产业创业孵化基地50家，孵化创业项目2000个，带动就业1万人。

一季度，重庆将开展高校、行业线下专场引才和“博士渝行周”线上引才活动，新增一批“满天星”引才专员；实施数字技术工程师培育项目，开展软信产业从业人员技能提升和创业创新培训；积极推进人社部门数字化应用场景开放；筹办第七届“渝创渝新”创业创新大赛，挖掘优质创业项目，持续助力全市软信产业高质量发展。

据介绍，去年，重庆建设全国首家数字经济人才市场，建成北碚、巴南、永川、两江新区4个分市场。打造全国首个“智能+技能”数字技能人才培养试验区。建立软信企业和人才数据库，编制软信产业人才图谱；全年开展软信产业专题引才活动22场，引进相关人才5000人；实施“鸿雁计划”，支持27家软件企业引进高端人才161人，兑现人才奖励、补助资金2181万元。同时，在全国率先开展数字技术工程师培训和评价考核，培育软件领域专技人才6320人，增设数字技术专业职称。

此外，去年重庆培育认定软信产业创业孵化基地38家，补助资金2160万元，孵化相关企业1080户，累计营业额超18亿元。

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部