本报重庆电 （记者常碧罗）记者从重庆市人力社保局获悉，2023年，重庆将引育软信人才5.5万人以上；培育软信产业创业孵化基地50家，孵化创业项目2000个，带动就业1万人。

一季度，重庆将开展高校、行业线下专场引才和“博士渝行周”线上引才活动，新增一批“满天星”引才专员；实施数字技术工程师培育项目，开展软信产业从业人员技能提升和创业创新培训；积极推进人社部门数字化应用场景开放；筹办第七届“渝创渝新”创业创新大赛，挖掘优质创业项目，持续助力全市软信产业高质量发展。

据介绍，去年，重庆建设全国首家数字经济人才市场，建成北碚、巴南、永川、两江新区4个分市场。打造全国首个“智能+技能”数字技能人才培养试验区。建立软信企业和人才数据库，编制软信产业人才图谱；全年开展软信产业专题引才活动22场，引进相关人才5000人；实施“鸿雁计划”，支持27家软件企业引进高端人才161人，兑现人才奖励、补助资金2181万元。同时，在全国率先开展数字技术工程师培训和评价考核，培育软件领域专技人才6320人，增设数字技术专业职称。

此外，去年重庆培育认定软信产业创业孵化基地38家，补助资金2160万元，孵化相关企业1080户，累计营业额超18亿元。

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