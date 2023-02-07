人民网北京2月7日电 如何让当下少年儿童更加了解少先队的历史、红领巾的意义？日前，由中国作家协会儿童文学委员会、中国出版协会少年儿童读物工作委员会、中国编辑学会少年儿童读物专业委员会主办的“董宏猷《一百岁的红领巾》研讨会”在京举行。

中国作家协会党组成员、副主席、书记处书记李敬泽指出，图书生动而又充满激情地向孩子们讲述了少先队、红领巾一百年来的历史。中宣部出版局图书处处长王为衡表示，这本书对革命历史题材的儿童文学创作进行了全新的探索，充分展现了不同历史时期的红领巾的故事，为讲好红领巾的故事提供了生动的范例。共青团中央少年部副部长、全国少工委副主任张巧云谈到，期待这本书可以在孩子们的心里留下红色的印记，启迪孩子们从小坚定听党话、跟党走的决心，树立为国家、民族不懈奋斗的成长志向。

据悉，作家董宏猷创作的少儿主题出版物《一百岁的红领巾》近日由中国少年儿童新闻出版总社推出，该书以“红领巾”为第一人称视角，展现了在党的领导下中国少年儿童运动所走过的光辉历程。

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