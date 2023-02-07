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为边疆少年种下“冬奥梦”

2023年02月07日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：为边疆少年种下“冬奥梦”

“真心地为你祝愿，祝愿你幸福平安……”在青少年志愿讲解员们稚嫩的歌声中，为期6天的北京冬奥精神巡展边疆青少年冬奥梦想营活动圆满结束。2月5日，近30名来自新疆和田、西藏拉萨和青海玉树的青少年志愿讲解员搭乘飞机回到家乡，开启“我讲北京冬奥精神”志愿讲解活动。

提起这次活动营行程，小小讲解员们眉飞色舞地向记者介绍自己的参观体验。有人说自己第一次亲眼见到故宫，在那一刻，书本上所有的文字都有了画面，自己一定会记住这些画面并转述给朋友同学；有人说自己在中国共产党历史展览馆观看《长征》短片后备受鼓舞，要坚定信心好好学习；有人谈到切身体验虚拟现实、人工智能、5G等高科技手段时的新奇与激动……

最令青少年们激动的还是国家速滑馆的上冰活动。活动营的带队老师何晔丹告诉记者，当时孩子们已经进行了一天的活动，在体验“世界上最快的冰”时，所有人的疲惫仿佛都消失了。其中，很多人是第一次穿上滑冰鞋，但大家都滑得“有模有样”。在互相搀扶中，来自不同地区的孩子们实现了真正意义上的“破冰”。

活动期间，来自边疆的青少年们还观看了天安门升旗仪式，在清华艺术博物馆感受榫卯结构的古老智慧，走进中国国家博物馆体验传统文化的魅力，走过冬奥运动员们参赛的首钢园，体会北京冬奥精神。

“记得2022年北京冬奥会时，我和爸爸坐在电视机前观看了多场竞赛。五星红旗一次又一次地升起，国歌一遍又一遍地奏响，感觉身为中国人特别光荣。”说起此次梦想营活动，青海省玉树市第五民族完全小学学生索南文次说，2月4日，自己参加了冬奥会成功举办一周年相关活动。今后，一定要发扬北京冬奥精神，学习奥运健儿，为祖国争光，为祖国的建设奉献自己的力量。

据了解，北京奥运城市发展促进中心计划从2023年4月开始，组织“弘扬北京冬奥精神，共促边疆地区发展”主题展览赴北京对口支援的新疆和田、西藏拉萨和青海玉树等地区进行巡回展览。同时围绕展览内容组织当地青少年开展“我讲北京冬奥精神”志愿讲解活动。

此次北京冬奥精神巡展边疆青少年冬奥梦想营，是边疆巡回展青少年志愿讲解活动的一次培训。近30名边疆青少年志愿讲解员走进多处冬奥场馆和名胜古迹，“触摸”北京这座“双奥”之城。（董城、张思琦）

(责编：李依环、孙竞)

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