原标题：2023年世界中学生冬季运动会中国代表团成立

新华社北京2月6日电（记者王镜宇）参加2023年世界中学生冬季运动会（以下简称“世界中冬会”）的中国中学生体育代表团6日成立，来自全国6个省、自治区、直辖市21所中学的36名中学生运动员将参加高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪、冰壶、花样滑冰等5个大项22个小项的比赛，代表团总人数为65人。

代表团成立大会6日上午以线下线上相结合的方式举行。据教育部学生体育协会联合秘书处副秘书长、代表团团长张爱龙介绍，本届世界中冬会是我国首次选派中学生参加世界综合性冬季运动会，参赛队伍和运动员选拔坚持公开、公平、公正的原则，均是通过选拔赛遴选出来的。各参赛队自1月26日起陆续在吉林长白山（雪上项目）和天津（冰上项目）集训。

教育部学生体育协会联合秘书处秘书长、中国中学生体育协会副主席刘立新表示，相信遴选出的学生运动员会在场上顽强拼搏，胜不骄、败不馁，在展现我国青少年风采的同时加强与世界青年交流，开阔国际视野、讲好中国故事，进一步推动我国校园冰雪运动发展。

世界中学生冬季运动会由国际中学生体育联合会主办，本届赛事将于2月12日至18日在土耳其埃尔祖鲁姆举办，共设高山滑雪、冬季两项、越野滑雪、冰壶、花样滑冰、冰球、滑雪定向和单板滑雪等8个大项30个小项。

记者查阅中国代表团名单发现，高山滑雪、单板滑雪队的队员来自普通中学的比较多，而越野滑雪、冰壶队的队员则以来自体育运动学校的为主。在花样滑冰队中，4名冰舞选手来自北京舞蹈学院附中。自2018年以来，北舞附中与中国花样滑冰协会合作，进行了体教融合方面的尝试。

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