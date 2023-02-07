人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2023年世界中学生冬季运动会中国代表团成立

2023年02月07日08:52 | 来源：光明日报
小字号

原标题：2023年世界中学生冬季运动会中国代表团成立

新华社北京2月6日电（记者王镜宇）参加2023年世界中学生冬季运动会（以下简称“世界中冬会”）的中国中学生体育代表团6日成立，来自全国6个省、自治区、直辖市21所中学的36名中学生运动员将参加高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪、冰壶、花样滑冰等5个大项22个小项的比赛，代表团总人数为65人。

代表团成立大会6日上午以线下线上相结合的方式举行。据教育部学生体育协会联合秘书处副秘书长、代表团团长张爱龙介绍，本届世界中冬会是我国首次选派中学生参加世界综合性冬季运动会，参赛队伍和运动员选拔坚持公开、公平、公正的原则，均是通过选拔赛遴选出来的。各参赛队自1月26日起陆续在吉林长白山（雪上项目）和天津（冰上项目）集训。

教育部学生体育协会联合秘书处秘书长、中国中学生体育协会副主席刘立新表示，相信遴选出的学生运动员会在场上顽强拼搏，胜不骄、败不馁，在展现我国青少年风采的同时加强与世界青年交流，开阔国际视野、讲好中国故事，进一步推动我国校园冰雪运动发展。

世界中学生冬季运动会由国际中学生体育联合会主办，本届赛事将于2月12日至18日在土耳其埃尔祖鲁姆举办，共设高山滑雪、冬季两项、越野滑雪、冰壶、花样滑冰、冰球、滑雪定向和单板滑雪等8个大项30个小项。

记者查阅中国代表团名单发现，高山滑雪、单板滑雪队的队员来自普通中学的比较多，而越野滑雪、冰壶队的队员则以来自体育运动学校的为主。在花样滑冰队中，4名冰舞选手来自北京舞蹈学院附中。自2018年以来，北舞附中与中国花样滑冰协会合作，进行了体教融合方面的尝试。

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部