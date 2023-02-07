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建设智慧教室，提升教师数字化能力

让更多孩子共享优质教育

焦  含  麻晨晞
2023年02月07日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　“学生们成为‘小讲师’是我最有成就感的事情。”乡村教师刘玉雪在山东省菏泽市东明县执教，近两年，数字化教学设备和教学平台的入驻让刘玉雪的课堂愈加生动有趣。她不仅掌握了制作展示课件、操作智慧大屏的技能，还鼓励学生们利用新设备，勇敢表达自我，激发学习兴趣。

　　数字化设备为乡村教育创新带来更多可能。7年来，作为物资捐赠与教学帮扶并重的公益活动，“希沃公益行”将交互智能平板、视频展台、远程录播设备等硬件设施送到了20余个省份的乡村课堂，累计为935所学校捐赠教学设备，超过4.5万名老师、63万名学生享受到数字化教学的成果。“作为公益项目的发起方，视睿科技将持续深耕教育科技领域，推动智慧教室建设，为助推教育数字化提供技术和资源支持。”视睿科技总裁邓毅刚表示。

　　新技术、新设备为乡村教学带来了新活力。在四川凉山彝族自治州雷波县的深处，雷池九年一贯制学校的学生们跟着屏幕里的老师学习识谱唱歌。受限于地理位置和交通条件等因素，这个坐落于大山里的学校一度面临着一名老师负责多学科、多项课程开不齐的困境。屏幕里的老师位于千里之外，来自广东广州市荔湾区青少年宫。找准音调、找对音高、数准节拍……对大凉山远程教室里的学生们来说，关于音乐的梦想正逐渐生根发芽。

　　授人以鱼，不如授人以渔。“希沃杏坛计划”关注教师专业成长，为一线教师的能力提升和个人发展提供学习交流的机会。目前，杏坛计划已形成覆盖幼儿教育、基础教育、职业教育等多领域的学科融合培训体系，开设线上线下混合培养课程，让资深教师与年轻教师共同交流合作、分享经验，搭建“以师育师”的成长路径。截至2022年6月，已有13万余名教师加入其中。

　　依托丰富的线上课程资源、杏坛计划、集体备课及听评课系统，“希沃公益行”助力越来越多偏远地区的教师提升数字化能力。2022年11月，在教育部教师工作司的指导下，视睿科技向中国教育发展基金会捐赠教育设备及资金，计划在3年内为160个国家乡村振兴重点帮扶县教师发展中心建设智慧研训室，支持提升欠发达地区教师的专业能力。

　　在山东济南特殊教育中心的教室里，美术老师禚基娥正借助屏幕上线条的交会、马路的延伸、高楼的对比，为学生们讲解透视的概念。

　　从教以来，禚基娥一直主动学习使用数字化设备，根据学生特点设计教学方案。对于学校的听障学生而言，屏幕上的视频展示能更直观地帮助他们理解和学习美术知识，一定程度上弥补了感官体验上的不足。

　　“对于特殊的孩子，足够生动的课堂才能吸引他们的注意力，让他们愿意主动学习知识。”执教于荔湾区致爱学校的邹宇琴说。邹宇琴班上大多是患有自闭症、唐氏综合征等疾病的学生，容易出现注意力不集中的问题。借助数字设备，邹宇琴用动态图像画面替代了传统的卡片，学生们都好奇地盯着屏幕，自然而然加入课堂环节的互动中。数字设备还自带特教课件库，大大缓解了特教老师的备课压力，为课堂内容提供了多元选择。

　　2022年，“希沃公益行·儿童关爱计划”全面启动，重点投入特殊学校的数字化教室建设，帮助特殊教育教师提升数字化教学能力，开设一对一远程课堂，让更多孩子享受到优质的教育资源。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月07日 12 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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