人民网北京2月6日电 由国家民族事务委员会指导，北京市民族宗教事务委员会主办的2023年边疆民族地区各族青少年（北京）冬令营活动3日正式启动。来自内蒙古、新疆、西藏的100名边疆民族地区青少年和60名北京青少年，通过为期十天的同吃、同住、同学习、同体验，充分交往、交流、交融，增进“中华民族一家亲”情感。

北京市委常委、统战部部长杨晋柏在讲话中指出，各族青少年交流计划是为了搭建首都与边疆民族地区各族青少年交往交流交融的平台，让边疆民族地区的孩子走进北京，让北京的孩子了解边疆，孩子们能够面对面、手拉手、心连心，真正做到情感交融、情深意长。他鼓励大家，要厚植家国情怀，坚定理想信念；要浸润中华文化，肩负时代使命；要学会自立自强，广交良师益友。

国家民族事务委员会副主任赵勇对此次活动提出了四点希望。一是要让冬令营成为一次“铸魂之旅”。5000多年的中华文明充分诠释了中华民族是一个具有伟大创造力、强大凝聚力、旺盛生命力的共同体，通过交流活动，希望各族青少年进一步铸牢“中华魂”。二是要让冬令营成为一次“研学之旅”。希望同学们珍惜难得的机会，多走多看、多听多悟，感悟中华民族历史的光辉灿烂和源远流长、中华文化的博大精深和开放包容、祖国现代科技的日新月异和无限美好前景，开拓视野、增长见识、学有所获、不虚此行。三是要让冬令营成为一次“交融之旅”。希望同学们要像石榴籽一样紧紧抱在一起，相互理解尊重、相互欣赏包容、相互学习帮助、共同成长进步。四是要让冬令营成为一次“逐梦之旅”。希望同学们团结奋斗、刻苦学习、全面发展，为实现中华民族伟大复兴贡献自己的青春力量，成为铸牢中华民族共同体意识的火种。

马宇欣是内蒙古锡林浩特市第一中学的学生，刚到营地不久，她就结交了一位小伙伴，说起这位新朋友她特别开心：“初次打招呼，她送给我一块糖，我握着手中的糖，心里非常甜，也送给她一个拥抱。期待接下来的日子，我们能有更深入的了解和交流。”

新疆和田市第三中学学生美合日班·买买提江说：“从机场到营地，一路上车辆川流不息，非常繁华，北京真不愧是祖国的首都！来到营地，一直被温暖和热情包围着，有学姐帮我收拾行李，带我熟悉这里的环境，还有老师和营员们的陪伴，让我感到自己好幸福。”

“能够在寒假参加这次冬令营，我觉得很荣幸，也很激动。”来自西藏尼木县中学的学生平措德吉的脸上洋溢着自信的笑容，“我会好好珍惜这段学习机会，跟同学们一起交流、成长，希望能够学到更多的知识、收获更多的友谊。我相信此次活动会成为我人生中一段难忘的经历。”

北京中央音乐学院附中学生富弋格说：“和各地同学初识，我觉得大家非常友善，接待老师也特别亲切，让我感觉像在家里一样轻松自在，感受到了民族团结大家庭的温暖。”

中央音乐学院附中的一名老师告诉记者，为了迎接民族地区孩子们的到来，学校的老师们早早结束了假期，为孩子们提前安排好住宿、饮食、教室、活动场地……力争给孩子们创造更好的学习生活条件。

据介绍，参加本次冬令营活动的营员涵盖汉族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、彝族、朝鲜族、满族、土家族、锡伯族等10个民族。活动以“百籽聚‘双奥’同心向未来”为主题，学生们围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线，同上文化、艺术、体育三堂课，参与教学体验类、参观游览类、主题教育类、博物馆探索类、互动交流类等五个板块的主题教育活动，共同认知中华民族、体验中华文化、厚植爱国情怀、感受祖国发展、培养团结意识。通过领略北京“双奥之城”的魅力，参观奥运场馆，感受冰雪文化，体验冰雪运动，传承胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来的北京冬奥精神。

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