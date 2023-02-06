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天津理工大学推动特殊教育发展

尊重个体差异  构建育人体系

本报记者   武少民
2023年02月06日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　“我在聋人工学院读书快7年了，学校的老师同学对我们都很爱护、尊重，在活动中优先安排在第一排，提供字幕翻译，还鼓励我们参加互联网+、挑战杯等项目，让我们更加自信、自立、自强。”温文尔雅、彬彬有礼，记者眼前的天津理工大学聋人工学院2020级艺术专业研究生梁一帆，浑身透着阳光自信。

　　一件迎风绽放的荷花吊坠，花丝袅娜；一只素雅美观的荷花手镯，造型精巧……戴着人工耳蜗的梁一帆向记者展示了她设计的两款津派花丝作品。“这是我在天津市非遗项目‘津派花丝制作技艺’传承基地实习时，临摹到的景泰蓝图纸上的荷花纹样，回来后精心进行了现代化演绎后的作品。”

　　“构建‘无障碍、有大爱’的融合育人环境，促进残健学生相互理解尊重，共同成长成才，达成残健‘1+1>2’的融合育人效果。”建院之初就在这里工作的天津理工大学聋人工学院院长王春东说，天津理工大学聋人工学院深耕特殊教育31年，以符合听障生身心特点、尊重个体差异为原则，遵从特殊教育教学规律，积极探索和构建“以全纳教育为依托、以残健融合为特色、以交流合作为载体”的面向听障生的融合育人培养体系。

　　首创听障学生进入健听班级随班就读、跨学院联合培养的“全纳教育”模式；全面构建融合育人环境；创建天津市首个聋人众创空间——“默客聋人创想俱乐部”，面向全校健听生开设《中国手语》通识选修课……一项项创新举措，标注着天津特殊教育的发展历程。

　　在天津理工大学聋人工学院副院长、教师袁甜甜的课堂上，除了声音、板书，还有她用一年半时间学会的手语。“为了更好地进行手语沟通，我和杨学、刘伟老师共同指导的本科生乌力杰团队项目《基于对比自监督学习的复杂场景下中国手语实时翻译系统》，荣获第十七届‘挑战杯’大学生课外学术科技作品竞赛特等奖，这不仅是技术上的创新，还体现了全社会对特殊教育的关爱。”袁甜甜说。

　　“去年8月，我提交的作品《探索花丝的新生——打造津派花丝非遗领域的时尚圈》，获得挑战杯中国银行大学生创业竞赛银奖，这是我在聋人工学院读硕士期间获得的第十二个奖项。”梁一帆表示，“我已确定将津派花丝作为研究生毕业设计题目，通过对津派花丝传统花丝纹样进行现代化演绎，设计更多年轻人喜好的首饰，让更多人认识、了解非遗，并将其发扬光大。”

　　聋人工学院通过“以赛促学”“以赛促练”提升听障大学生创新创业能力和社会适应能力，在孵化的20余支残健融合“双创”团队中，9支团队获得互联网+、挑战杯等国家级、省部级和行业内大奖……

　　“今后，我们将融合国内外特殊教育资源，在全社会打造‘无碍有爱’的融合育人环境，不断提高特殊教育质量，最大限度地促进学生功能补偿和潜能开发，为学生更好地适应和融入社会奠定基础，打造特殊教育新高地。”天津市教委主要负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 11 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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