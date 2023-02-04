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“春风行动”促就业 川渝联合释放超1.8万个岗位

2023年02月04日23:27 | 来源：中国新闻网
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4日，重庆联合四川共同举办2023年春风行动暨就业援助月大型人才招聘会。两地337家企业在重庆市观音桥步行街广场发出“入职邀请”，将超1.8万个工作岗位送到群众“家门口”，帮助求职者就近就地就业。

“市场经济回暖，公司订单也在不断增加，用工就有了缺口。”重庆一建材企业人事招聘专员介绍说，为吸纳人才，清晨8时许他就到现场做好准备工作。

“春节过后，江北区劳动力市场加速回暖，特别是汽车、金融、商贸、生物医药等重点行业呈现‘供需两旺’。”重庆市江北区人力社保局相关负责人称，该区72家企业此次提供新媒体运营、金融客服、电气工程师、软件开发、信息工程等岗位3947个。

现场，11家来自四川省的企业也积极“揽才”，吸引不少求职者咨询。“随着成渝地区双城经济圈建设推进，我找工作的选择更多了。”有计算机和软件相关工作背景的重庆人彭治钧说，自己想找一份新能源类的工作，不论在重庆还是四川上班，更看重行业发展和未来的市场空间。他坦言，“川渝一家亲”拓宽了招聘渠道，让当前的就业压力得以缓解。

重庆市人力社保局副局长夏杨松介绍说，重庆市“春风行动”将持续至3月底，人社部门将组织开展3000场以上招聘活动，提供100万个就业岗位，集中帮扶外出务工人员、就业困难人员等劳动者就业创业，服务企业复工复产，做到就业有支持、用工有保障、满意有提升。

在“春风行动”开展期间，重庆市人社局将运用数字思维为劳动者提供精准就业服务，打造智慧就业体系，借助“重庆就业数字大脑”，对返乡务工人员等重点群体精准画像，动态监测返乡务工人员流向，及时发现认定就业困难人员；同时，当地创新开发返乡务工人员就业服务“一键办”小程序，集成22条政策包，实现了求职招聘、培训报名等11个服务事项“一站办理”。

据悉，4日当天，线上线下有超5万人次进场求职。后期还有141场线下招聘会等着求职者参与。

(责编：孙竞、李依环)

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