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中疾控首次报告我国代表性婴幼儿膳食调查数据

2023年02月03日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：中疾控首次报告我国代表性婴幼儿膳食调查数据

　　 我国0至5月龄纯母乳喂养婴儿的母乳平均摄入量为800.1克/日，6至23月龄婴幼儿辅食来源的蛋白质偏高、铁和锌不足……近日，中国疾病预防控制中心营养与健康所首次报告了“十三五”科技部基础资源调查专项“中国0至18岁儿童营养与健康系统调查与应用”婴幼儿膳食调查数据。

　　 中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员杨振宇表示，婴幼儿期营养是全生命周期健康的基础。膳食摄入不足或过多是营养不良的主要原因，食物摄入评价可识别早期营养不良，为实施营养干预提供重要科学依据。

　　 据介绍，此次调查研究分析了我国0至5月龄婴儿母乳摄入量和6至23月龄婴幼儿辅食能量和营养素摄入量，为推动我国母乳和辅食评估技术创新与发展提供最新信息。

　　 调查研究结果显示，在婴儿母乳摄入量方面，2019年至2021年间我国0至5月龄纯母乳喂养婴儿的母乳平均摄入量为800.1克/日，24小时平均母乳喂养次数为8次。母乳摄入量随着月龄的升高而增加，5月龄保持平稳。除个别月龄外，不同地域和性别0至5月龄婴儿母乳摄入量相近。配方粉或辅食引入直接影响6月龄内婴儿母乳摄入量。

　　 在辅食能量和营养素摄入量方面，2019年至2021年间我国6至8月龄、9至11月龄、12至17月龄和18至23月龄婴幼儿每日辅食来源的能量分别为156.1千卡、258.0千卡、388.7千卡和581.1千卡。与世界卫生组织辅食营养素密度建议值相比，此次调查研究内的6至23月龄婴幼儿辅食蛋白质密度偏高，6至8月龄和9至11月龄婴儿辅食铁密度和锌密度偏低。（新华社记者顾天成、李恒）

(责编：郝孟佳、李依环)

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