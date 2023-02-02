原标题：专家热议前沿科技融合创新之道

1月30日，由中科院大学国家前沿科技融合创新研究中心主办的“2023前沿科技融合创新”研讨会在京举行。会上，多位专家学者共同展望前沿科技发展，探索融合创新之道。

前沿科技融合创新事关科技强国之路

从中关村科技园区规划到国家创新型城市规划，再到大湾区国际科创中心、综合性国家科学中心科学城，多年来，国家在前沿科技融合创新方面持续出台多项政策。

全国政协教科卫体委员会副主任尚勇指出，无论是实现高水平科技自立自强还是建设科技强国，前沿科技都是龙头、焦点与核心。融合是一件大事，首先是学科的融合，下一步是整个创新链各个环节的融合。

“前沿科技的突破与融合创新发展事关科技强国之路。”中国科学院大学国家前沿科技融合创新研究中心主任穆荣平说，前沿科技应从全世界的范围来看，其内涵会不断更新迭代；而融合创新则与发展相关，融合创新完成后需要创造经济与社会价值，将前沿科技转变为产业。

“创新是一个复杂的价值创造过程，包括科学价值、技术价值、经济价值和社会价值乃至文化价值的创造，涉及科学发现、技术发明、方法创新及其商业化应用与社会推广活动。”穆荣平说。

观点碰撞 探索前沿科技融创之道

研讨会上，专家们从各自专业领域出发，聚焦前沿技术，为其融合创新建言献策。

中国科学院大学公共政策与管理学院院长潘教峰指出，在技术发展迅速、不断交叉融汇、研究与应用密切结合的驱使下，利用先进技术方法对高影响力专利进行聚类分析和遴选，对客观和深入解释技术发展趋势、把握国际竞争态势、前瞻技术突破方向等都具有重要意义。

“随着科学研究领域涌现的数据不断增加以及算力可及性越来越高，人工智能技术在很多科学研究领域展现出超越传统数学或物理学方法的强大算力。”中国科学技术信息研究所党委书记、所长赵志耘说。

中国科学院大学公共政策与管理学院特聘教授陈凯华指出，创新发展正在经历变革性的“双转型”，即数字化转型和绿色低碳转型。

陈凯华认为，数字领域前沿科技是实现创新发生与发展的新动力，数字技术的深度应用有助于促进多学科技术的融合发展。绿色低碳领域前沿科技是实现高质量发展的重要手段，只有与其他技术进行融合才能充分发挥作用。

此外，清华大学经济管理学院教授陈劲对融合技术创新进行了展望。中国科学技术发展战略研究院原党委书记、原院长胡志坚回顾了工业化的历史，并分析了当前ICT革命浪潮及深度科学两大前沿科技的趋势。中国科学院大学公共政策与管理学院副院长刘云提出了颠覆性技术发展路径与前沿科技融合创新的基础、方式。中国科学院科技战略咨询研究院研究员刘峰则聚焦新一代移动通信产业技术融合创新中的政府治理。尚勇指出，中国科学院大学国家前沿科技融合创新中心的成立是新使命的使然，平台的建成是为了形成网络，吸引更多资源。

穆荣平告诉科技日报记者，中国科学院大学国家前沿科技融合创新中心于2022年1月20日正式获批成立。该中心聚焦国家前沿科技发展战略、全球科技治理与合作战略、国家战略产业融合创新发展、战略性新兴产业创新发展、“双碳”战略与绿色创新战略等研究方向，致力于搭建科技智库研究集成、咨询服务、合作交流、和人才培养平台。（苏菁菁）

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