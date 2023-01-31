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每位援派教师结对带三名左右本地年轻教师——

青海引进“组团式”教育帮扶

本报记者  何  勇  贾丰丰
2023年01月31日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　冬阳暖暖，青海省玉树藏族自治州第二民族高级中学的教学楼里，来自北京首都师范大学附属密云中学的高级教师李长军正专心备课。作为第四批“组团式”援青教师的一分子，李长军既是学校的教务主任，同时还兼任高二年级两个班的物理老师。“从海拔50米的首都北京到海拔3000多米的玉树高原，虽然只有短短4个月时间，但我深刻地感受到这里的孩子对知识的渴求。”李长军说。

　　从2018年开始，教育部和北京、上海、天津、山东、浙江、江苏等6个对口援青省市、20余所高校先后派出多批教育人才对青海教育进行“组团式”帮扶。最初仅覆盖8所学校，目前，已经基本形成了以东部6省市对口“组团式”支援青海6州为主体的“组团式”支援工作格局，教育“组团式”援青规模达到17个团队、121名教育人才。

　　玉树藏族自治州地处三江源头腹地，如何补齐教育发展的短板，承载着成千上万农牧民群众的期盼。“通过引进柔性人才开展组团帮扶，大家一起探索涵盖教研指导、专业建设、学校管理、师资培训、示范引领、高效课堂、评估问诊、智慧教育、改革发展等多方面内容的帮扶体系。”玉树藏族自治州教育局局长徐海介绍， “援派团队研究通过制定‘组团式’帮扶学校发展三年规划和年度计划，把具体措施、要求融入受援学校日常教学与管理中，建立传帮带机制，每位援派教师结对带3名左右本地年轻教师，同时充分运用互联网共享教育资源，构建‘课堂+课题’‘线上+线下’教师研学共同体，开展常态化线上教研。”

　　据青海省教育厅统计，4年来，各方直接投入教育领域用于学校建设、设施改善、远程教育等方面的资金超过2.6亿元，推动各类学校建立对口帮扶关系300对，在30余所学校开设“空中课堂”进行远程教学，组织名师进青交流2000余人次，举办校长培训班、骨干教师培训班等班次30余次，安排省内教师外出培训9000余人次，有力提升了受援地教育水平。

　　“接下来，我们将围绕更新教学理念、提升师资水平、改进教学方法、完善办学条件等方面，不断完善‘师徒结对’活动，做到‘精准带徒’，健全组团教师管理服务制度，做到‘精准管理’，定期对教育组团发挥作用情况评估分析，做到‘精准评价’，努力构建以教育组团为牵引、多种帮扶形式作支持的教育援青格局，为青海培育一批好学校、造就一批高水平教师队伍。”青海省教育厅党组成员、副厅长宋磊说。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月31日 13 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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