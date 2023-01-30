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直通车、坐包机 “点对点”接送返岗 “职”等你来

2023年01月30日09:01 | 来源：央视网
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原标题：直通车、坐包机 “点对点”接送返岗 “职”等你来

　　为了保障企业用工，近日，江苏、甘肃等地纷纷采取“就业直通车”“务工包机”等多种招工保障举措。既方便企业，也为务工人员带来了福利。

　　1月27日，首批220名河南籍务工人员抵达江苏扬州，他们将对口入职扬州某太阳能科技公司。企业负责人表示，年初正是最缺工的时候，“就业直通车”解决了他们的燃眉之急。工人直达厂区，下车就能面试，减少了很多中间环节，也打消了不少外地务工者的担心。

　　江苏：节后外来务工人员返岗率已达50%

　　1月28日上午，在苏州昆山市，满载着5000名工人的大巴车从河南、山西等地出发顺利抵达，直接驶入当地的几个用工大厂。苏州市区人社部门计划在2月5日之前组织专车、专列、专机，从全国17个省份接回2.16万名外来务工人员返岗复工。记者从江苏省人社部门了解到，截至目前，江苏外来务工人员返岗率已达50%，预计到2月5日，返岗率将进一步提升到85%。

　　甘肃节后首架务工包机起飞

　　1月28日下午2点55分，甘肃春节后首架务工包机起飞，183名务工人员乘机“点对点”直达厦门。

　　甘肃临夏回族自治州康乐县草滩乡车场沟村村民 丁海成：今年是我第二次去厦门务工，月薪给到6000元左右，所以我们过完春节马上就出发了。

　　甘肃省人力资源和社会保障厅统计数据显示，一季度甘肃将有超200万农村劳动力出省去往广东、上海、山东等省(区、市)就业务工。其中通过开行包车、专列、包机等方式 “点对点”输转人员将在15万人以上。

(责编：郝孟佳、李依环)

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