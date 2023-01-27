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在侨乡过一个“文化年”

2023年01月27日09:15 | 来源：光明日报
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大年初二下午，伴随着悠扬的丝竹声，2023年东方新年音乐会在广东省台山市四九镇东方村开演。昂扬的开场音乐《步步高》将现场氛围烘托得格外热烈。当《海阔天空》《不再犹豫》等耳熟能详的粤语歌响起，台上台下响起了大合唱……

这台走进乡村的音乐会只是台山市新年文化大餐中的一道“小菜”。1月22日，“我们的中国梦——文化进万家·台山年”迎新春文化活动开启，“侨乡文化迎春花市”、“粤乐颂侨乡”广东音乐专场展演、“曲韵歌盛世”曲艺专场展演等192项特色浓郁、年味十足的文化活动，让市民在新春佳节欢庆团圆之时，有了极其丰富的精神享受。

在上下川岛、那琴半岛地质海洋公园、梅家大院、市华侨文化博物馆等旅游景区举办的“美丽邂逅璀璨烟花跨年夜”、银信年货节、“舞动新辉煌”广场舞展演等活动，掀起了新时代健康生活的新风尚。在台山非遗展示馆，广东曲艺、浮石飘色、岭南书画等非遗项目集中展示，让市民零距离感受到台山传统文化最本色的魅力。在“党旗号”海上流动讲堂、五丰村感恩亭讲坛、台山华侨文化博物馆等场馆，台山举办了“东南亚归侨听党课”“台山华侨与早期美国铁路建设”等特色讲堂100多场次，台山发展故事、乡村振兴故事振奋人心。

此外，春节期间，台山17个镇街皆以各自人文风貌特色，在城市、镇圩闹市增设35个“讲文明·树新风”、文明健康绿色环保、社会主义核心价值观等主题公益景观小品。缤纷多彩的花街夜市吸引了不少年轻人驻足观赏、拍照“打卡”。

在6家乡村复兴少年宫，侨乡优秀童谣合唱实践课、侨乡小厨神等22类公益精品课，还为台山外来务工人员的孩子们提供了假期好去处。

（记者 吴春燕 唐一歌）

(责编：何淼、郝孟佳)

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