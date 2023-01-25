本报记者 汪志球 程 焕

“能看出它有什么不同吗？”贵州省铜仁市玉屏侗族自治县朱家场镇茅坡村的油茶育苗基地里，县油茶研究中心主任刘四黑拔出一株油茶苗，指着苗上两根分叉枝条，向基地务工村民介绍，“像这样叶片形状不规则、边缘锯齿稀疏的是假苗，必须除掉。”

这个油茶育苗基地占地300亩，每年可出产1000万株优质油茶苗，是西南地区重要的油茶繁育中心。眼下正值冬季移苗关键期，刘四黑一有空就往基地跑。

刘四黑的另一个身份是铜仁市科技特派员。自2020年起，贵州省选派科技特派员赴基层开展农业技术服务。铜仁市依托全市高等院校、科研院所和参与技术推广服务的企事业单位，精选出一支以科技特派员为骨干的科技帮扶队伍，帮助解决农业产业发展难题。

“农业科技成果扎根土地才能开花结果。”刘四黑长期从事油茶育种与技术应用研究，2020年入选市级科技特派员后，他把科技小课堂开到田间地头的干劲更足了，以良种、良技助推玉屏县油茶产业发展。

离开育苗基地，刘四黑赶往附近的鱼塘村，那里的村民正在移栽新苗，每株刚栽种的油茶苗上，都挂着一张标有编号的卡牌。

“这是每株苗的身份证。”刘四黑介绍，这里栽种了从全国收集来的470多个品种的油茶苗，哪棵树抗病虫害能力强、产值高，查卡片就可知晓，“这些信息能帮我们跟踪记录每棵树的长势，为油茶产业实现标准化、规模化发展奠定基础。”

“我家30亩老油茶林实施嫁接改造后，亩产量是原来的4倍。”鱼塘村村民姚沅明说，“有专家指导，我们扩大种植规模更有底气了，去年我又新种了100亩油茶。”

“产业振兴是乡村振兴的重中之重，我要通过自己的努力，为油茶产业强起来尽一份力，帮助更多群众增收致富。”刘四黑说。

2020年以来，铜仁市累计认定科技特派员800余人次，现场服务基层3万余次。目前，玉屏县油茶种植面积达23.45万亩，年产茶油1374吨，综合产值5.35亿元。

《 人民日报 》（ 2023年01月25日 01 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)