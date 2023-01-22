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体验中国年味 留学生包饺子欢度新春

2023年01月22日10:55 | 来源：中国新闻网
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“先把饺子皮放中间，再把面皮粘在一起。”1月20日中午，在宿迁学院留学生公寓，5名留学生正在老师们的带领下学习包饺子。欢声笑语中，大家一起动手，把对新春的祝愿和对生活的希望包进小小的饺子里，一派祥和温馨景象。

今年28岁的孟杉来自孟加拉国，目前在信息工程学院软件工程专业学习。“特别喜欢中国的文化和历史，留在学校不仅可以潜心学术研究，还能体验到丰富的中国春节活动。”孟杉表示，这是感受中国、了解宿迁、融入宿院的一个好机会。

“来学校三个多月，今天第一次和老师学习包饺子，学到了新技能，有一种家的味道，回国后会分享给家人和朋友，祝大家新年快乐，天天开心！”来自科特迪瓦的留学生秀颖对此充满期待。

辣酱、麻油、醋……不一会儿，一大盆热腾腾的饺子上桌。校领导、教师代表和留学生们围坐在一起，大家一边吃一边聊，还共同唱起了中国民谣。“good!非常好吃！”现场留学生们竖起大拇指。

体验中国年味，感知宿院温度。今年春节，为丰富留学生的在校生活，感受中国传统文化，让留学生度过一个愉快祥和的春节假期，学校组织了以“迎新春品年味”为主题的文化体验活动。贴春联，包饺子，晒福字，送祝福……丰富多彩的活动让身处异乡的留学生们感受到了浓浓的中国“年味”。

“希望同学们在新的一年能够学有所成、学有所获，更快融入宿院，成为中外文化交流的桥梁和使者。”活动过程中，宿迁学院党委书记徐德向同学们表达了新春问候，并与留学生一同贴春联、包饺子，与大家亲切交流互动，并嘱咐大家给远在千里之外的家人们送上中国春节的祝福。

留学生们表示，此次文化体验活动，不仅让大家体验到了中国文化之美、了解了中国传统习俗，学校细心周到的安排，让这个特殊的中国年更添家的温暖。

据了解，为了让留校学生度过一个有温度、有收获、有意义的寒假，宿迁学院国际合作与交流处还将组织留学生参加看春晚、逛庙会、赏民俗、游景区等系列活动共度新春佳节。(刘林 王菁 许陈)

(责编：李依环、孙竞)

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