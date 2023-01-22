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我陪爸妈守年岁

张朝林
2023年01月22日10:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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红、黄、绿、白纸裱糊好的6个格子门，红红的春联贴上了，大大的红灯笼挂上了，阳光下的庭院，有了霓虹灯的感觉，喜庆的年味，在春联的映红中、大红灯笼的摇晃中更加浓烈了。

母亲张罗着团年饭，父亲在堂屋墙上悬上了挂对，父亲撰写的书法作品，贴在两边，就连我的、弟妹的床头墙上，也贴上了父亲给我们的励志条幅，一个崭新的年岁在父亲的手中落成了。

吃完团年饭，父亲就领着我们去看望祖先们，给他们送亮，这是父亲一生中不变的规矩，传承烟火、传承家风的规矩。父亲都要介绍这位祖先的生平、事迹、作风和品德，告诫我们不能忘根，要继承、学习先祖们的优良传统和美好品德。他的爷，是教书先生，走南走北，教了好几代人，自学中医，脉理准，别人看不好的疑难杂症，他给号了脉，下几服中药，药到病除。攒不住钱，口袋里有了几个，就救济了穷人。

夜幕降临，千家万户的红灯笼都亮了，整个村庄漂浮在一片红雾里。放炮的少年们，在红雾里把喜炮放响，炸响一片银白色的雪花。一枚一枚的冲天炮，像喝醉酒的汉子，拖着白色的尾巴，摇摇摆摆上了天空，一声声炸响，夜空洒下万朵多彩天花，慢慢落下，在红雾里消失。

母亲开始揉面团，准备包饺子了。平时舍不得开电灯的父亲，这时候把屋里屋外所有的电灯都拉开，堂屋里是一百瓦的大灯泡，亮光穿过格子门，与屋檐下的两只大红灯笼一起，把五彩的光波洒在了庭院里，庭院成了缤纷的大舞台。父亲把木炭架满了火盆，红红的火苗子，陪着揉面的母亲笑，不时，总有三五朵火花炸开，在堂屋的空间里跳跃。二弟、三弟都要去城里陪他们的岳父岳母去了，我陪着父亲母亲守年岁。父亲把屋里的家具又统统擦洗一遍，灯光下的家具，闪闪发亮。父亲卖了几百斤玉米，购买了一台二手14英寸的黑白电视机，为了营造彩色的效果，父亲不知从哪里买来一张彩色塑料纸，贴在荧屏上，塑料纸上红下绿，绿地和艳阳就固定在荧屏上了。父亲早早地调整好“彩色电视机”，等待一年一度的春节联欢晚会开始。这时候，母亲的饺皮也擀好了，圆圆的饺皮，像一枚枚银色的圆月，落在圆圆的筛子上，我们开始包饺子了。母亲手巧，先包十几个“元宝”饺子，灯光下的“元宝”射着微微的银光。母亲笑着说，来年咱家里元宝满屋。接着，母亲包出了“莲花”饺子，一朵朵盛开的莲花，簇拥着“元宝”，紧接着，母亲按照我们各自属相包出了饺子，我属老鼠，母亲惟妙惟肖地捏出了4只老鼠，父亲属龙，8条龙栩栩如生，绕着“莲花”，大妹子属鸡，昂首挺胸的几只鸡，守着“元宝”，二弟三弟小妹的属相都捏出来了，唯独母亲自己的属相她不捏。父亲和我，笨手笨脚，只能捏出传统的饺子。

父亲一边捏饺子，一边总结一年来自己的得失，承包地里夏麦丰收了，秋季的玉米歉收了，来年准备种一季油菜和一季花生。我也把自己一年来的教育工作做个小结，把自己来年的计划与父亲讨论。

饺子煮好了，我们围着火盆吃饺子，团团圆圆的火盆，团团圆圆地围着，团团圆圆的火苗，吻着团团圆圆的年岁。

春节联欢晚会开始了，父亲把瓜子、水果、糖果，都拿了出来，摆在茶几上，不停地催我吃。我陪着父母看春晚，陪着父母一起笑、一起议论，守着红红的火盆，守着红红的岁月，守着浓浓的亲情。父亲不停地给火盆添木炭，火盆里不停地蹦起火花，落入我的、父亲的、母亲的脖子里，灼得我们哈哈大笑。

12点的钟声敲响，我和父亲开始放炮，几千响的“大地红”围着庭院，中间摆放着一百响的礼花炮，我们同时点燃，脆啵啵的“大地红”和着春雷般的礼花炮，一起响起来，夜空璀璨，大地流银，顿时，整个村庄的鞭炮、礼炮都响起来，红的雾、白的烟、五彩的花，包裹着村庄的上上下下，遮住了星星。

持续半个多小时的喜炮终于停下来了，星星出来了，星空下的村庄还浸泡在淡淡的红雾里。

(责编：李依环、孙竞)

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