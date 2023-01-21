人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“五育并举”守初心：从地方两会看高质量教育体系建设

2023年01月21日10:18 | 来源：新华网
小字号

原标题：地方两会观察｜“五育并举”守初心：从地方两会看高质量教育体系建设

　　新华社天津1月19日电 题：“五育并举”守初心：从地方两会看高质量教育体系建设

　　新华社记者

　　新年伊始，各地纷纷推出实招，布局2023年教育工作。完善“五育并举”育人体系、全面推进“大思政课”建设……记者在近期密集召开的地方两会上了解到，提升综合育人水平、加快建设高质量教育体系成为今年各地教育工作的一项重点任务。

　　党的二十大报告指出，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。为落实“五育并举”的具体要求，近期召开的地方两会提出一系列新规划、新举措。

　　天津市政府工作报告提出，加快建设高质量教育体系，完善“五育并举”育人体系，抓好促进公平、提升质量两件大事，促进学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、高中阶段学校多样化发展，着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系。

　　在天津市第一中学，学生们在课后服务时间里不仅能参加足球、篮球、乒乓球等各类体育运动，还能与女排冠军面对面交流学习。“近年来，我们和天津体育学院等单位深度合作，将大中小学思政课一体化建设与体育资源、教育资源的开发相融合，以排球等项目为载体，为孩子健康成长打下坚实基础。”天津市人大代表、天津市第一中学党委书记李翠松说。

　　2021年11月16日，天津市第一中学举行“弘扬女排精神，传承一中传统”活动。（受访者供图）

　　为推动落实立德树人根本任务，多地2023年将学前教育普惠发展、义务教育均衡发展作为构建高质量教育体系的重要基石。

　　2023年，海南将进一步促进教育公平与质量提升，实施基础教育提升和学位扩容计划，推进集团化办学，新增基础教育学位4万个，建成乡镇寄宿制学校100所，引育并举优化教师队伍结构。“促进教育公平与质量提升，就应该在教师培训和教学管理上，加大对薄弱乡村学校的扶持。”海南省人大代表，北京师范大学海口附属学校党总支书记、校长陆炳荣说。

　　2022年5月下旬，北京师范大学海口附属学校小学部学生参加学校“木铎杯”篮球比赛。（受访者供图）

　　河南省政府工作报告提出，2023年，要强化学前教育普惠发展，新增公办幼儿园学位10万个。深化义务教育集团化办学改革，新建150所乡镇寄宿制小学，实施县域普通高中发展提升计划。

　　“集团化办学是实现义务教育优质均衡发展的重要途径。”河南省人大代表、洛阳市教师发展中心主任齐振富认为，要推动市级统筹、县区结对发展，鼓励组建跨区域义务教育集团，强化区域连通互动。此外，不同高中也可结合办学历史、师资条件、文化传统，确定特色化办学方向，形成普通高中教育“百花齐放”的发展格局。

　　“教师是教育工作的中坚力量。有高质量的教师，才会有高质量的教育。”近期召开的地方两会上，教师队伍建设也是各地代表委员关注的重点。

　　“深入开展基础教育提升年活动，加强教师队伍建设”“启动新一轮公办初中强校提质工程”……2023年，广西、上海等地政府推出多项举措，让孩子们从“有学上”向“上好学”转变。

　　此前，上海市松江区第六中学一度面临师资短缺、教学方式陈旧等困境。随着该校登上“强校工程”实验校名单，不少教师的专业水平明显提升。“政策的扶持大大激发了教师们锤炼内功的热情。”上海市松江区第六中学校长丁玉说，“强校工程”为名校长、名师培养锻炼搭建了重要平台。

　　2022年2月23日，上海市格致初级中学的学生参加合唱社团课程。（新华社记者刘颖摄）

　　“要坚持立德树人，提升‘五育并举’育人质量，加强师德师风建设和教师队伍思想政治工作，培养高素质教师队伍。”广西壮族自治区人大代表、南宁市桂雅路小学校长陈一璐也指出了推进教师队伍建设的重要性。她建议，应探索课堂教学变革的有效方式方法，进一步健全“教学评”一体化评价体系，建立促进学生身心健康、全面发展的长效机制。

　　蓝图已然绘就，各地代表委员对加快推动教育高质量发展充满信心。李翠松、陈一璐等多位地方两会代表委员表示，要贯彻落实立德树人根本任务，不忘立德树人初心，创新“五育并举”载体渠道，努力办好人民更加满意的教育。

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部