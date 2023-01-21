原标题：地方两会观察｜“五育并举”守初心：从地方两会看高质量教育体系建设

新华社天津1月19日电 题：“五育并举”守初心：从地方两会看高质量教育体系建设

新华社记者

新年伊始，各地纷纷推出实招，布局2023年教育工作。完善“五育并举”育人体系、全面推进“大思政课”建设……记者在近期密集召开的地方两会上了解到，提升综合育人水平、加快建设高质量教育体系成为今年各地教育工作的一项重点任务。

党的二十大报告指出，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。为落实“五育并举”的具体要求，近期召开的地方两会提出一系列新规划、新举措。

天津市政府工作报告提出，加快建设高质量教育体系，完善“五育并举”育人体系，抓好促进公平、提升质量两件大事，促进学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、高中阶段学校多样化发展，着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系。

在天津市第一中学，学生们在课后服务时间里不仅能参加足球、篮球、乒乓球等各类体育运动，还能与女排冠军面对面交流学习。“近年来，我们和天津体育学院等单位深度合作，将大中小学思政课一体化建设与体育资源、教育资源的开发相融合，以排球等项目为载体，为孩子健康成长打下坚实基础。”天津市人大代表、天津市第一中学党委书记李翠松说。

2021年11月16日，天津市第一中学举行“弘扬女排精神，传承一中传统”活动。（受访者供图）

为推动落实立德树人根本任务，多地2023年将学前教育普惠发展、义务教育均衡发展作为构建高质量教育体系的重要基石。

2023年，海南将进一步促进教育公平与质量提升，实施基础教育提升和学位扩容计划，推进集团化办学，新增基础教育学位4万个，建成乡镇寄宿制学校100所，引育并举优化教师队伍结构。“促进教育公平与质量提升，就应该在教师培训和教学管理上，加大对薄弱乡村学校的扶持。”海南省人大代表，北京师范大学海口附属学校党总支书记、校长陆炳荣说。

2022年5月下旬，北京师范大学海口附属学校小学部学生参加学校“木铎杯”篮球比赛。（受访者供图）

河南省政府工作报告提出，2023年，要强化学前教育普惠发展，新增公办幼儿园学位10万个。深化义务教育集团化办学改革，新建150所乡镇寄宿制小学，实施县域普通高中发展提升计划。

“集团化办学是实现义务教育优质均衡发展的重要途径。”河南省人大代表、洛阳市教师发展中心主任齐振富认为，要推动市级统筹、县区结对发展，鼓励组建跨区域义务教育集团，强化区域连通互动。此外，不同高中也可结合办学历史、师资条件、文化传统，确定特色化办学方向，形成普通高中教育“百花齐放”的发展格局。

“教师是教育工作的中坚力量。有高质量的教师，才会有高质量的教育。”近期召开的地方两会上，教师队伍建设也是各地代表委员关注的重点。

“深入开展基础教育提升年活动，加强教师队伍建设”“启动新一轮公办初中强校提质工程”……2023年，广西、上海等地政府推出多项举措，让孩子们从“有学上”向“上好学”转变。

此前，上海市松江区第六中学一度面临师资短缺、教学方式陈旧等困境。随着该校登上“强校工程”实验校名单，不少教师的专业水平明显提升。“政策的扶持大大激发了教师们锤炼内功的热情。”上海市松江区第六中学校长丁玉说，“强校工程”为名校长、名师培养锻炼搭建了重要平台。

2022年2月23日，上海市格致初级中学的学生参加合唱社团课程。（新华社记者刘颖摄）

“要坚持立德树人，提升‘五育并举’育人质量，加强师德师风建设和教师队伍思想政治工作，培养高素质教师队伍。”广西壮族自治区人大代表、南宁市桂雅路小学校长陈一璐也指出了推进教师队伍建设的重要性。她建议，应探索课堂教学变革的有效方式方法，进一步健全“教学评”一体化评价体系，建立促进学生身心健康、全面发展的长效机制。

蓝图已然绘就，各地代表委员对加快推动教育高质量发展充满信心。李翠松、陈一璐等多位地方两会代表委员表示，要贯彻落实立德树人根本任务，不忘立德树人初心，创新“五育并举”载体渠道，努力办好人民更加满意的教育。

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