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线上自习室莫要失去学习初衷

2023年01月19日08:40 | 来源：光明日报
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近年来，通过学生开启多人视频模式，把镜头对准自己和书本，随时随地直播学习状态，营造学习氛围感的线上自习室App日趋火爆，尤以在寒暑假为甚。然而，媒体调查发现，一些线上自习室App由于低俗信息、社交化明显、广告营销等原因被不少用户吐槽。

媒体报道总结了目前线上自习室的三大主要问题：背离软件设计初衷，社交功能大行其道；付费监督形同虚设，花钱可能打了水漂；不速之客随时闯入，自习之时遭遇骚扰。这些问题其实都可以归到一个点，那就是平台在谋求商业变现上“操之过急”，导致各种“幺蛾子”频出，而实际的服务、维护却未能跟上。

应该说，线上自习室目前还算是个新事物，平台的服务开发以及商业模式，可能都还处于摸索阶段，因此在前期出现一些问题，倒也不让人意外。但是，如果不能及时正视用户的反馈，尤其是一些最基本的安全问题，反而急于寻求商业变现，则无异于自砸招牌。要知道，任何一款新应用，在前期都需要格外注重通过深挖痛点、满足需求来吸引用户，并培养用户的“消费习惯”。如果在一开始就急于变现，甚至不惜牺牲服务体验，最终恐怕行之难远。

就具体问题来看，一些在线自习室平台已经开启社交功能，为未来的变现打基础，这种盈利渴望是完全可以理解的。但问题在于，开放式社交功能与线上自习室用户所要求的安静、无打扰，其实构成内在的冲突。如果不能给不同用户自由选择的权利，而是将线上自习室完全建立在社交功能的基础上，这毫无疑问将破坏用户的使用体验，实际上也将弱化线上自习室的立身之本。此外，线上自习室的用户中，有相当一部分是未成年群体，如果在这方面不能建立绝对的安全屏障，给色情信息、网络诈骗等大开方便之门，更是突破了最基本的法律底线。

说到底，天下没有免费的午餐，线上自习室平台寻求商业模式，这是很正常的表现。但前提是，商业变现也该与基本的服务构成恰当的平衡。如果过度商业化而不能提供专业的服务，乃至最起码的安全环境都无法保障，这些平台就显得过于“吃相难看”，也只会让自己的路越走越窄。

就目前来看，仍处于扩张阶段的线上自习室市场，依然还有一定的开发空间。但面对用户所反馈的问题，绝对不能视而不见。一定程度上说，善于吸纳用户的意见并加以改进，也是平台持续完善服务的一个重要能力。任何平台，如果听不进用户的声音，缺失了不断完善服务的动力和能力，也就离失败不远了。

还要看到，随着防疫进入新阶段，线上服务市场在整体上都面临新的挑战，包括线上自习室在内的线上服务平台，都应该有更多的危机感，需要通过重视优化服务来稳住并扩大用户规模。像目前线下的付费自习室也越发流行，这实际也是一种直接的市场竞争。如果线上自习室平台不能拿出更多的比较优势，而是只想着趁机快速“捞一把”，又拿什么形成长远的市场竞争力？莫失初衷，需要常思。

（作者：朱昌俊，系媒体评论员）

(责编：何淼、李依环)

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