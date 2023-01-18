田辉

中国式高等教育现代化是中国式现代化的重要组成部分。作为“双一流”建设高校和国家重点建设的唯一综合性海洋大学，中国海洋大学深刻认识中国式现代化的科学内涵，深刻理解教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，深刻把握高等教育在中国式现代化进程中担负的重要使命，充分发挥高校科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力重要结合点的独特作用，奋力开创建设特色显著的世界一流大学新局面。

坚持党的领导，提升建设世界一流大学的引领力。坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入贯彻落实习近平总书记在中国海洋大学三亚海洋研究院考察时的重要讲话精神，及时学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神,完善党中央重大决策部署落实机制。坚持和完善党委领导下的校长负责制，贯彻民主集中制，完善党委履行管党治党、办学治校主体责任机制。着力增强基层党组织政治功能和组织功能，扎实推进“双创”“双带头人”培育创建。开展干部政治能力提升、队伍建设提质、奋进精神提振行动，激发干事创业活力。加强治理体系和治理能力现代化建设，深化新时代教育评价改革。弘扬自我革命精神，健全完善监督体系，深入推进全面从严治党。

坚持立德树人，提升培养拔尖创新人才的竞争力。坚守为党育人、为国育才的初心使命，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，积极推进思政工作守正创新，充分发挥“大思政课”育人作用，深化“三全育人”改革，坚持“五育并举”，将思想政治教育贯穿人才培养全过程。深化教育教学改革，强化实施“拔尖计划2.0”“强基计划”“卓越计划2.0”等，深入实施卓越研究生教育行动，加强本研贯通培养体系建设，建强崇本学院、未来海洋学院，建设未来技术学院，培养造就国家海洋事业的领军人才和骨干力量，坚定不移走好人才自主培养之路。

坚持引育并举，提升打造世界海洋人才高地的支撑力。坚持党管人才，健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门密切配合、学院具体实施的人才工作体系。强化人才强校首位功能，深入实施新时代人才强校战略，完善富有中国海大特色的人才工程体系，构建师德师风建设长效机制，推进“筑峰”“繁荣”等校内人才工程和青年英才海外培育计划，充分发挥博士后作为人才队伍蓄水池的重要作用。深化人才发展机制改革，完善各类人才发展体系，构建更加科学多元的人才评价体系，激发队伍创新创造活力。努力培养更多战略科学家、一流科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，建设国家战略人才力量，打造世界海洋人才高地，形成人才竞争比较优势。

坚持服务国家，提升推动经济社会发展的创新力。坚持把服务国家作为最高追求，坚持“四个面向”，加强有组织科研，加强原创性、引领性科技攻关，推进实施“透明海洋2.0”“蓝色药库”“蓝色粮仓2.0”“健康海洋”“深蓝大脑”以及海洋工程和装备等重大科技创新工程，建好前沿科学中心等国家级重大科技创新平台，打造国家战略科技力量，着力解决“卡脖子”问题，助力高水平科技自立自强，构筑世界重要的海洋创新高地。牢牢把握重大历史机遇，深度融入和服务构建新发展格局，面向海洋强国建设和区域经济社会发展，深入推进科教、产教、校地融合，加快西海岸校区、三亚海洋研究院等战略载体建设，实施好驻鲁部属高校服务山东重点建设项目，增强创新驱动发展的能力和贡献。

坚持开放办学，提升深化国际交流合作的影响力。深入推进对外开放，紧扣服务构建新发展格局、国家外交大局、共建“一带一路”和构建海洋命运共同体，推进高水平对外交流合作。拓展全球海洋科教协作网络，深化与世界一流科教机构高水平、实质性合作。强化国际涉海大学联盟等国际组织作用发挥，谋划发起国际大科学计划，在更多国际组织和国际计划中发挥更大作用，增强国际话语权和影响力。

坚持文化引领，提升汇聚师生团结奋斗的向心力。深入实施文化引领战略，坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，深化以“海大精神”为核心的大学文化建设。加强校史研究，深入挖掘红色资源，讲好海大故事，展现海大形象，传播海洋文化。厚植校园文化氛围，提升校园文化品位，增强师生校友价值认同、情感认同，建设好共有精神家园，为一流大学建设提供更为强大的精神力量。

党的二十大吹响了加快建设教育强国、科技强国、人才强国和海洋强国的时代号角。站在新的历史起点上，学校将进一步增强责任感、使命感、紧迫感，进一步增强历史自信、历史自觉和历史主动，踔厉奋发、勇毅前行，加快建设特色显著的世界一流大学，为全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

（作者：田辉，系中国海洋大学党委书记）

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