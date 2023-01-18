原标题：青岛理工大学继续教育学院发挥学科优势，开办公益课堂

“既有前沿理论，又有应用案例，还有数据安全的风险提醒，这次‘云端研修’让我受益良多！”青岛海信日立空调系统有限公司大数据工程师薛巧云，对她参加的大数据应用方向高级研修班赞不绝口。

近日，经山东省人社厅批准，由青岛理工大学主办、青岛理工大学继续教育学院承办的大数据应用方向高级研修班以线上方式举办。在大数据产业迅猛发展的背景下，企业需要什么样的从业人才？学员亟待提升哪些方面的能力？这都成为大数据应用方向高级研修班重点调研和深入思考的问题。此次研修班开设了数字经济背景下大数据技术发展现状与未来趋势、大数据技术简介、区块链技术及其应用简介等六大专题讲座，学员和授课专家们进行了积极互动和深入探讨。

科技日报记者了解到，该大数据应用方向高级研修班获批山东省专业技术人才知识更新工程2022年度高级研修项目，研修班面向大数据应用程序平台和开发、数据分析维护研发、企业系统架构开发、数据仓库研编等岗位的专业技术人才和管理人才提供全程免费的专业继续教育。

“高校肩负着人才培养的使命任务，应该成为构建全民终身教育体系、建设学习型社会的重要支撑。”青岛理工大学继续教育学院院长王乐生表示，近年来，学院聚焦教育教学“服务+质量”双提升，按需定制课程，努力打造“线上+线下”双优质课程库、人才库，赋能学员职业能力成长，取得了突出成效。

为满足各行业领域专业技术人员继续教育培训需求，青岛理工大学继续教育学院开设了“继教学堂”，举办了多场公益报告讲座，收到了良好的社会评价。大数据应用方向高级研修班也是“继教学堂”品牌的延续。

“围绕大数据应用方向高级研修班这一‘公益社会课堂’任务，青岛理工大学继续教育学院发挥学科专业优势，面向从业人员和行业领域企业开展调研，遴选优秀师资，有针对性地设置课程内容，助力学员开阔视野、拓宽思路，提升专业技能和综合能力。”青岛理工大学继续教育学院党总支书记孟凡勇表示，今后，学院将更加主动对接经济社会发展需求，完善产教融合、协同育人机制，向社会提供更多优质的教育资源，服务更多学员。(实习记者 宋迎迎 通讯员 于小洛)

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