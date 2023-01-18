原标题：河南：促进教育链、人才链、创新链融合

在1月14日召开的河南省第十四届人代会第一次会议上，河南省省长王凯在省政府工作报告中提出，今年将加快提升科技创新能力，强化创新平台建设、企业主体地位、体制机制创新，推动高校与规上工业企业共建1500家研发中心，建设15个省级高校科技成果转化和技术转移基地。实施创新型企业树标引领行动，新培育高新技术企业2000家。力争“科技贷”贷款超过50亿元，国家科创金融改革试点工作取得突破。

“为此，必须统筹教育、科技和人才工作，打造创新高地。”河南省科学技术厅党组书记、厅长陈向平表示，首先要促进教育链、人才链、创新链全链条衔接。此前召开的2023年河南省科技工作会议确定，该省今年将积极争创国家区域科技创新中心，加快建设国家创新高地和重要人才中心，力争全年研发经费增速达到17%以上，技术合同成交额达到1200亿元以上，新增高新技术企业2000家以上，新增省级创新平台400家以上。

陈向平表示，统筹推动教育、科技、人才三者协同配合、系统集成，一是要把党的领导落实到科技创新、教育和人才工作的全过程各方面，充分发挥省科创委统筹协调作用，强化战略谋划和总体布局，在战略、规划、任务、改革、政策等方面系统化布局、一体化推进；二是强化政策协同，加强科技、教育、财政、投资等政策协同，打好政策组合拳；三是围绕建设国家创新高地和全国重要人才中心的目标，一体化推进科技、教育、人才工作，促进教育链、人才链、创新链等全链条衔接，优化配置各类资源。

再者，要实施科技型中小企业“春笋”计划。今年，河南省科技厅将不断强化企业科技创新主体地位，开展创新型企业梯次培育，构建企业主导的产学研深度融合体系。持续完善“微成长、小升规、高变强”创新型企业梯次培育机制，实施科技型中小企业“春笋”计划，促进中小企业量质齐升。构建企业主导的产学研深度融合体系，深化规上工业企业研发活动全覆盖，引导各类创新要素向企业加速集聚。落实好高新技术企业认定奖补、研发费用加计扣除等各项涉企财税政策，开展企业研发费用补助、高企认定和引进奖补工作。发挥好“科技贷”作用，综合运用损失补偿、贷款贴息奖补等方式，提升“科技贷”投放效率和贷款规模。

第三是要完善青年科技人才发现、培养、激励机制。今年初，河南各地市“两会”密集召开，都强调了人才引领驱动的重要性。陈向平说，今年河南省科技厅将坚持引育并举、以用为本，完善人才梯次培养体系，加大人才引进培养力度，营造良好环境。深化人才计划实施，围绕重大任务需求布局人才队伍，培养、发现一流科技领军人才和创新团队，造就一批战略科学家。发挥人才平台带动作用。依托省科学院、省实验室、中试基地等重大创新平台，引进院士等高端紧缺人才，培育一批实用领军人才。推动院士工作站、中原学者工作站建设，为企业搭建科技攻关、人才培养、产品研发的服务平台。谋划实施科技人才评价改革试点，构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系。建设科技人才管理服务系统，加强对高层次科技人才的动态管理、高效服务和精准培养。(记者 乔 地 实习记者 孙 越)

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