人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

河南：促进教育链、人才链、创新链融合

2023年01月18日08:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：河南：促进教育链、人才链、创新链融合

在1月14日召开的河南省第十四届人代会第一次会议上，河南省省长王凯在省政府工作报告中提出，今年将加快提升科技创新能力，强化创新平台建设、企业主体地位、体制机制创新，推动高校与规上工业企业共建1500家研发中心，建设15个省级高校科技成果转化和技术转移基地。实施创新型企业树标引领行动，新培育高新技术企业2000家。力争“科技贷”贷款超过50亿元，国家科创金融改革试点工作取得突破。

“为此，必须统筹教育、科技和人才工作，打造创新高地。”河南省科学技术厅党组书记、厅长陈向平表示，首先要促进教育链、人才链、创新链全链条衔接。此前召开的2023年河南省科技工作会议确定，该省今年将积极争创国家区域科技创新中心，加快建设国家创新高地和重要人才中心，力争全年研发经费增速达到17%以上，技术合同成交额达到1200亿元以上，新增高新技术企业2000家以上，新增省级创新平台400家以上。

陈向平表示，统筹推动教育、科技、人才三者协同配合、系统集成，一是要把党的领导落实到科技创新、教育和人才工作的全过程各方面，充分发挥省科创委统筹协调作用，强化战略谋划和总体布局，在战略、规划、任务、改革、政策等方面系统化布局、一体化推进；二是强化政策协同，加强科技、教育、财政、投资等政策协同，打好政策组合拳；三是围绕建设国家创新高地和全国重要人才中心的目标，一体化推进科技、教育、人才工作，促进教育链、人才链、创新链等全链条衔接，优化配置各类资源。

再者，要实施科技型中小企业“春笋”计划。今年，河南省科技厅将不断强化企业科技创新主体地位，开展创新型企业梯次培育，构建企业主导的产学研深度融合体系。持续完善“微成长、小升规、高变强”创新型企业梯次培育机制，实施科技型中小企业“春笋”计划，促进中小企业量质齐升。构建企业主导的产学研深度融合体系，深化规上工业企业研发活动全覆盖，引导各类创新要素向企业加速集聚。落实好高新技术企业认定奖补、研发费用加计扣除等各项涉企财税政策，开展企业研发费用补助、高企认定和引进奖补工作。发挥好“科技贷”作用，综合运用损失补偿、贷款贴息奖补等方式，提升“科技贷”投放效率和贷款规模。

第三是要完善青年科技人才发现、培养、激励机制。今年初，河南各地市“两会”密集召开，都强调了人才引领驱动的重要性。陈向平说，今年河南省科技厅将坚持引育并举、以用为本，完善人才梯次培养体系，加大人才引进培养力度，营造良好环境。深化人才计划实施，围绕重大任务需求布局人才队伍，培养、发现一流科技领军人才和创新团队，造就一批战略科学家。发挥人才平台带动作用。依托省科学院、省实验室、中试基地等重大创新平台，引进院士等高端紧缺人才，培育一批实用领军人才。推动院士工作站、中原学者工作站建设，为企业搭建科技攻关、人才培养、产品研发的服务平台。谋划实施科技人才评价改革试点，构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系。建设科技人才管理服务系统，加强对高层次科技人才的动态管理、高效服务和精准培养。(记者 乔 地 实习记者 孙 越)

(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部