熊四皓

全面建设社会主义现代化国家，科技是关键，人才是基础，教育是根本。习近平总书记在党的二十大报告中强调“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，对“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”作出全面系统部署。这充分体现了以习近平同志为核心的党中央对国内外发展大势的精准研判、对我国经济社会发展的科学谋划、对教育领域改革发展的深刻把握，为我们在新时代新征程奋力走好中国特色、世界一流大学建设之路提供了科学指引。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，重大科技创新正在引领社会生产新变革，互联网、人工智能等新技术的发展正在不断重塑教育形态，知识获取方式和传授方式、教和学关系正在发生深刻变革。科研范式的深刻变化，学科交叉融合的深入推进，对统筹推进教育、科技、人才事业提出新的更高要求。我们要深入贯彻落实党的二十大决策部署，深刻认识教育、科技、人才一体部署的重要性和必要性，努力抢占科技制高点，牢牢把握发展主动权，奋力走好中国特色、世界一流大学建设之路，努力把教育发展优势转化为科技创新和人才培养优势，为推进中国式现代化夯实教育基础、增强科技动能、强固人才支撑。

坚持和加强党对高校的全面领导。习近平总书记指出：“我们的高校是党领导下的高校，是中国特色社会主义高校。”加强党对高校的领导，加强和改进高校党的建设，是办好中国特色社会主义大学的根本保证。新时代新征程，奋力走好中国特色、世界一流大学建设之路，必须坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，执行党委领导下的校长负责制，以更加强烈的历史自觉和主动精神落实好“四为”方针。不断健全建强高校党的领导制度体系，团结和引导广大师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢站稳人民立场，把牢正确办学方向，为推动教育、科技、人才一体部署落地落实贡献高校力量。

科学谋划发展布局。习近平总书记指出：“我国高等教育要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，心怀‘国之大者’，把握大势，敢于担当，善于作为，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。”新时代新征程，奋力走好中国特色、世界一流大学建设之路，必须找准战略基点，坚持高等教育内涵式发展。哈尔滨工业大学将始终保持扎根东北、爱国奉献、艰苦创业的战略定力，坚守与中国航天和国防事业同频共振、同向同行的强校之路，矢志不渝服务科技强国战略。加强前瞻谋划，坚持“四个面向”，心怀“国之大者”，强化对学科方向、课题设置、人才后备力量的谋划布局，助力我国在新一轮国际科技创新竞争中掌握战略主动。注重系统推进，在国家战略科技力量和战略人才力量的整体部署中找准坐标、明确路径、抓住关键，汇聚各方力量不断健全优秀人才自主培养体系，推动建设打造“国之重器”的人才队伍。

服务科技自立自强。习近平总书记指出：“科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。”高校是科技创新的重要力量，服务科技自立自强是高校改革发展的重要任务。新时代新征程，奋力走好中国特色、世界一流大学建设之路，必须破解深层次体制机制障碍，加快探索服务国家重大需求和引领未来产业变革的工程教育模式，着力完善提升原始创新能力、交叉研究能力、科技成果转化能力的体制机制。持续完善以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，筑牢创新人才竞相汇聚的高地，推动创新活力持续迸发。聚焦国家发展战略需要和长远需求，瞄准未来科技创新和产业发展制高点，大力支持“卡脖子”关键核心技术的科研攻关。坚持立足中国、放眼全球，积极同世界一流大学开展交流合作，努力为提高我国高等教育的全球影响力、未来塑造力作出更大贡献。

（作者为哈尔滨工业大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 09 版）

(责编：李依环、孙竞)