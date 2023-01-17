原标题：地方两会观察丨送“百宝箱”、建“蓄水池”，多地谋划青年就业新空间

新华社沈阳1月16日电 题：送“百宝箱”、建“蓄水池”，多地谋划青年就业新空间

新华社记者

近日，随着各地陆续进入“两会时间”，多省市释放稳就业信号，提出加强援企稳岗、培育新就业市场、开展技能培训等政策，为青年群体送“百宝箱”、建“蓄水池”，真招实效地为青年就业谋划新空间。

教育部统计数据显示，2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。中央经济工作会议强调，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置。

2022年5月17日，在安徽大学（磬苑校区）大学生就业中心，大学生在“招才引智进高校”专场招聘会现场咨询了解岗位信息。新华社发（解琛 摄）

各地落实中央要求，在地方两会上提出一系列就业新举措、新政策，为青年人就业送去“百宝箱”。

在辽宁，“百宝箱”里是打包好的各项惠企政策，包括为企业减税降费、提供一次性扩岗补助、就业见习补贴和就业重点群体社保补贴等，让市场主体充分感受暖意，稳住现有岗位。企业可以通过相关平台集中办理，即申即享、直补快办。

河南则为青年就业人群送出了“职业技能包”。河南省在政府工作报告中提出，深入推进“人人持证、技能河南”建设，完成职业技能培训300万人次以上，新增技能人才200万人以上。

“员工传统技能和企业新需求对不上，是企业转型发展的难题。”河南省人大代表、中国平煤神马集团总经理杜波说，2022年，集团通过“点对点”对接、“订单式”培训，对新老员工完成培训近19万人次，为产业发展、项目接续提供人才支撑。

除了送“百宝箱”，各地两会还提出加强对灵活就业、新就业形态、新职业的支持，建起就业“蓄水池”，优化青年就业创业环境。

1月初，在福建省漳州市龙文区零工服务中心内，LED大屏上实时滚动各类招聘信息，候工大厅里不时有求职者拿着简历等候咨询。中心负责人杨丽娜说，除了线下，中心还开发了线上小程序，包含打零工、企业招聘、个人求职、招聘动态和校企共建等多种功能。

福建省漳州市龙文区零工服务中心候工大厅内，求职者在等候咨询。（受访者供图）

“灵活用工是一片蓝海。”辽宁招才人力资源咨询公司副总经理杨兵说，公司2019年上线了“全优云”灵活用工平台，方便自由职业者随时接单。目前，平台上就已活跃着上千家公司和数万名自由职业者。

新就业形态劳动者是上海地方两会上代表委员关心的热门话题。上海市政协委员唐巍说，近年来，我国新经济组织、新社会组织日渐壮大，以平台经济为代表的新业态蓬勃兴起，聚集了大量新就业群体。

临近春节，上海市普陀区饿了么星光耀站点站长吴义早出晚归，整天奔波在外卖送单的路上。吴义说，现在上海市推行了职业伤害保险试点，平台也为骑手缴纳了商业保险，许多“95后”年轻人选择成为外卖骑手。

越来越多的新职业，涌动着就业市场的新活力。

辽宁省在政府工作报告中，提出加快数字经济发展，推动数字经济和实体经济深度融合发展，培育一批具有影响力的数字经济领军企业。辽宁省人大代表杨雷说，这将成为数字人才的“蓄水池”，为青年就业提供新的增长点。

不少参加地方两会的代表委员表示，青年人就业习惯、就业观念都在变化，就业政策落地要探索好方法，就业服务也要从校园延伸到社会，不断实现就业量的扩大和质的提升。

针对青年求职新特点，各地展开各类有益尝试。山东省人大代表、省人社厅厅长梅建华说，今年山东省已制定实施高校毕业生“启航扬帆计划”，从政策补贴、就业服务、创业指导等方面发力，力争2023届高校毕业生就业水平稳定在90%以上。

2022年4月14日，在湖南长沙中南大学就业指导中心，学生在进行求职面试。新华社记者陈思汗 摄

“进直播间的小伙伴说说自己的求职意向”“会计岗位就点2号链接”……在沈阳人力资源服务产业园，主播推销的不是商品，而是工作。求职者点击链接，即可选择企业、投递简历。据介绍，这种新鲜的招聘方式已帮助数万人求职成功。

就业政策好，关键要看如何落地。“建议各地建立高校毕业生动态数据库，实时了解高校毕业生的基本情况及动态去向，并根据数据及时提高政策的吸引力和精准度。”福建省政协委员苏志茗说。（记者武江民、白涌泉、王阳、吴剑锋、韩朝阳、周蕊）

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