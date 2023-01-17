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“90后”返乡，村子又“活”起来了！

2023年01月17日08:57 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层丨“90后”返乡，村子又“活”起来了！

新华社兰州1月16日电 题：“90后”返乡，村子又“活”起来了！

新华社记者张文静、郭刚、王植樱

因为一个能人，甘肃省陇西县福星镇新坪村又“活”起来了。春节前夕，在这个黄土高原腹地的小山村，杀猪宰羊，炊烟袅袅，年味浓浓。这个能人就是今年30岁的王军军。

2014年，在外地当了多年塔吊司机的王军军回村了。他的家乡陇西县是西北地区重要的中药材种植、仓储、加工基地，中药材资源丰富，种植历史悠久。近年来，当地大力发展中药材产业。仅他所在的福星镇中药材种植面积就达到了7.2万亩，参与中药材种植的有1.5万余人。

王军军的父亲种了一辈子中药材，靠着中药材，他们迎来了小康。

“既然政策这么好，那我干脆也种药材。”王军军决定试试。

他将打工攒下的3万元投到党参、黄芪等中药材种植上。“跟老人学，他们经验丰富，可以少走弯路。”王军军说，当年，中药材市场行情好，他赚了7万元，一下子增加了他的信心。他头一次意识到，“照顾好土地就相当于抱了棵摇钱树。”

尝到甜头后，王军军继续扩大种植规模。2015年，他通过土地流转，将中药材种植面积扩大到20多亩，还购买了旋耕机、挖药机等农具。

王军军在自家院子晾晒中药材。（新华社记者郭刚 摄）

种植过程中，头脑灵活的王军军想到了一个节省人工成本的好办法。他和村里人达成协议，将自己的农具免费供他们使用，自己帮他们运送药材，而等到他家需要人力时，村里人再帮他们。

王军军说：“远亲不如近邻，互帮互助，大家都轻松，也能省下一些钱。”通过携手共进，他和乡亲们的感情日益加深，也赢得了他们的尊重。

随着中药材种植面积的扩大，品种增多，王军军的收入也提高了。他先后购买了两辆小货车，还在镇里购买了一套20万元的房子。今年，他计划带着两个孩子去四川旅游，看看大熊猫，逛逛秀美的巴山蜀水。

同龄人优异的“成绩单”吸引了在外地打工的10多名同乡人。2019年，王彦伟告别了外地驾校教练的身份，回到家乡，以徒弟的身份跟着王军军开始学种中药材。从选苗、施肥、田间管理到病虫害防治，王军军手把手地教。

从起初的10多亩到现在的40多亩，王彦伟不但扩大了种植规模，而且学到了更有科技含量的种植方法，每年收入也很可观。

王军军（左一）和父亲（左二）在晾晒中药材。（新华社记者郭刚 摄）

回村种地，大有可为。春节过后，王军军还有新计划。“目前我种有170亩地，今年计划再流转土地，除了种药材，还想多种植一些玉米和小麦，响应国家号召，将饭碗牢牢端在自己手中。”

福星镇镇长杨德林认为，像王军军一样的“新农人”，从过去不愿意种地，到现在热爱种地，并产生浓厚的“土地情怀”，彰显了时代的新变化。

“他们有干劲、有想法，还带动了一批‘90后’返乡发展，乡村振兴未来可期。” 杨德林说，曾经一度以老人居多而略显寂静的村子，现在因“年轻力量”的不断加入而呈现出更多生机与活力。

(责编：李依环、孙竞)

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