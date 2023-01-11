人民网北京1月11日电 记者今天了解到，为促进北京地区高校毕业生高质量充分就业，2023年新年伊始，北京市教委所属北京高校大学生就业创业指导中心将在北京高校大学生就业创业信息网陆续举办10场线上双选会，覆盖国防科技、石油化工、智能制造、医药卫生等多领域多行业。截至1月10日，已有近900家用人单位携近10万个工作岗位报名参会。

2月8日，北京高校大学生就业创业指导中心双选会大厅将迎来新春之后北京信息科技大学首场线下双选会。以此为起点，中心将积极发挥市级中心示范、引领、带动作用，依托北京高校大学生就业常设市场一流的软硬件设施，以及北京高校大学生就业创业信息网、“成功就业”微信公众号等新媒体矩阵的宣传辐射功能，在春招黄金季，紧抓就业冲刺期，陆续举办分区域、分行业、分专业等不同主题的线下双选会，为用人单位和毕业生提供高效、精准、“面对面”的沟通交流机会，为北京地区高校毕业生高质量充分就业保驾护航。

据悉，截至目前，37场线下双选会已经启动，包括京津冀专场、杭州余杭招才引智专场、中国建筑集团专场、央企国企专场、生物医药专场、文科和理工科专场、硕博专场等特色线下双选会，预计将为北京地区高校毕业生提供岗位超过10万个，助力毕业生求职启航再出发。（孙竞、实习生焦晨晨）

双选会参会单位及招聘岗位列表。北京市教委供图

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