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深化“揭榜挂帅” 释放人才活力

2023年01月10日09:10 | 来源：光明日报
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党的二十大报告提出，“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”“培养造就大批德才兼备的高素质人才”，对人才和科技工作作出重要部署。“揭榜挂帅”旨在针对科研技术难题，调动全社会智力潜能，以最快速度找到方案并破解难题。广泛实施“揭榜挂帅”，有助于培育大批创新人才、激发全社会创新动能，更好推动落实“强化现代化建设人才支撑”。

强化“揭榜挂帅”的认识把握。认识是行动的先导。有全面清晰准确的认识，才能聚精会神付诸实践。通过“揭榜挂帅”，营造各展所长、良性互动、整合资源的创新环境，让科技成果从“书架”走向“货架”、从“实验室”走上“经济场”，源源不断地提供方案、解决难题、转化落地、带动产业、振兴经济，让创新创造的源泉充分涌流。

探索“揭榜挂帅”的有效模式。国内外“揭榜挂帅”主要有三种模式，一是政府主导，二是政企合作，三是企业之间实施。任意一种模式都有其比较优势。政府主导，可提供政策支持、激励补助、服务保障，调动揭榜方积极性，传导新风向；政企合作，政府可及时与企业对接，瞄准产业发展难点，促进产学研结合，提升科技成果转化速度；企业实施，发榜方即需求方，具有张榜快捷、灵活多元等优势。无论哪一种模式，都需要各行各业的专家学者、领军人才广泛参与，整合最大资源，发挥最大优势，推动创新链、技术链、产业链、资金链、人才链深度融合。

突出“揭榜挂帅”的实践应用。“四个面向”聚焦实践应用。揭榜精英应是来自各行各业的佼佼者，既要有专注专心的科研精神，又要有担当作为的炽热情怀。鼓励用宽阔视野、深邃眼光、超前理念和高超水平，解决事关长远发展和当前拼经济搞建设的重点难点，助力创新发展升级。更大力度弘扬创新精神、拼搏精神，深化与高校、院所、企业的密切合作，推动经济社会的组织创新、技术创新、市场创新，做创新发展的引领者、开拓者。

聚焦“揭榜挂帅”的基础研究。基础研究是实现“从0到1”原创性突破的源头，“揭榜挂帅”本身释放的是开放、合作、创新的信号。定榜任务，聚焦重大难题、技术短板、市场需求，把这些任务和技术的攻关上升为一种理念、制度、模式的创新，再总结经验、探寻规律，这是“揭榜挂帅”更深层次的意义和价值。张榜公示，创新主体竞赛，英雄不论出身、资历，只论实力、能力，由此激发更多基础研究活力，破除制度障碍、思想桎梏，跨组织、跨区域寻求基础研究资源的最优组合，为高质量发展增添动力。

健全“揭榜挂帅”的体制机制。制度具有根本性、全局性、稳定性和长期性的特点。揭榜方、攻坚队有别于传统的研究机构和工作部门。建立鼓励全面创新的新体制，可以将各级各类原始创新、技术研究、成果转化、人才培养、企业孵化、产业集群等有机结合，实施更丰富、更多样的创新模式和科研体制。建立调动全社会参与的新机制，引导企业增加研发投入，带动研发经费的增长和有效使用。谁能干就让谁干，政府搭台、社会参与，培育更多有能力“揭榜”的社会英雄，让“挂帅”的英雄拥有充沛的资源潜心研究，帮助他们在核心技术和重大项目上实现关键突破。

（作者：罗智刚，系四川省委组织部高端人才服务中心副主任）

(责编：孙竞、李依环)

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