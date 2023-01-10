据新华社上海电 （记者潘清）利用自主研发的环境友好型胶道封装技术，突破一系列批量化生产关键技术，这种大容量、小型化高压贴片式陶瓷电容器具备显著的成本优势。

不久前收官的“2022上海海峡两岸青年创业大赛”上，两岸创业团队携手的“高耐压高储能片式安规陶瓷电容器研发及产业化”项目荣获二等奖。

创立于2016年的“上海海峡两岸青年创业大赛”，是上海金山区为两岸及海外创业青年搭建的筑梦舞台。7年间，大赛共吸引3403个项目、超8000位海内外青年参与。

本届大赛于2022年7月4日在线启动，吸引创业青年踊跃参与，共征集到报名项目627个，较上年增长15.5%，其中近四成由台湾创业团队主导或参与。

为助推创业青年加速成长，大赛首设“两岸青创云论坛”，涵盖创业辅导公开课、创业大咖对话、创业项目问诊及“导师聊科创”短视频四大系列。上海（金山）海峡两岸青年创业基地则将在赛后对接优秀项目，通过降低创业成本、提供一站式落地配套政策和全方位代办服务等方式，帮助有潜力的青创项目顺利“落沪”。

近年来，许多台湾青年将目光投向大陆。从创业到就业，上海通过出台相应举措、举办各类活动，助力台青“圆梦”。

“上海高校台湾大学生暑期实习‘繁星计划’”2021年正式启动。聚集优质企业实习资源，“繁星计划”采用“实习+参访+课程”模式，通过课程分享、圆桌讨论、答疑解惑、职场竞争力培训课堂等方式，帮助台湾青年学子提升职业素养和综合素质，为其就业提供更多便利。

首届“繁星计划”吸引北大、复旦、上海交大等全国20所知名高校102位学生报名，最终40人分别进入复星集团、顶新集团、旺旺集团等17家知名企业实习。2022年参与高校和报名学生分别增长至70所和157位，80位同学进入40家企业实习。

依托“繁星计划”，部分台生收获全职工作，更多参与者则借此了解大陆相关产业发展、提前体验职场文化。

清华大学公共管理学院二年级台生陈羿名表示，“繁星计划”不仅提供针对性的职业培训，也让台生顺利获得在大型企业实习的机会，对于像他这样有意在大陆发展的台生而言，这些体验将成为职业生涯起步的“加分项”。

(责编：孙竞、李依环)