人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

从创业到就业：

上海积极助力台青“圆梦”

2023年01月10日08:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社上海电  （记者潘清）利用自主研发的环境友好型胶道封装技术，突破一系列批量化生产关键技术，这种大容量、小型化高压贴片式陶瓷电容器具备显著的成本优势。

　　不久前收官的“2022上海海峡两岸青年创业大赛”上，两岸创业团队携手的“高耐压高储能片式安规陶瓷电容器研发及产业化”项目荣获二等奖。

　　创立于2016年的“上海海峡两岸青年创业大赛”，是上海金山区为两岸及海外创业青年搭建的筑梦舞台。7年间，大赛共吸引3403个项目、超8000位海内外青年参与。

　　本届大赛于2022年7月4日在线启动，吸引创业青年踊跃参与，共征集到报名项目627个，较上年增长15.5%，其中近四成由台湾创业团队主导或参与。

　　为助推创业青年加速成长，大赛首设“两岸青创云论坛”，涵盖创业辅导公开课、创业大咖对话、创业项目问诊及“导师聊科创”短视频四大系列。上海（金山）海峡两岸青年创业基地则将在赛后对接优秀项目，通过降低创业成本、提供一站式落地配套政策和全方位代办服务等方式，帮助有潜力的青创项目顺利“落沪”。

　　近年来，许多台湾青年将目光投向大陆。从创业到就业，上海通过出台相应举措、举办各类活动，助力台青“圆梦”。

　　“上海高校台湾大学生暑期实习‘繁星计划’”2021年正式启动。聚集优质企业实习资源，“繁星计划”采用“实习+参访+课程”模式，通过课程分享、圆桌讨论、答疑解惑、职场竞争力培训课堂等方式，帮助台湾青年学子提升职业素养和综合素质，为其就业提供更多便利。

　　首届“繁星计划”吸引北大、复旦、上海交大等全国20所知名高校102位学生报名，最终40人分别进入复星集团、顶新集团、旺旺集团等17家知名企业实习。2022年参与高校和报名学生分别增长至70所和157位，80位同学进入40家企业实习。

　　依托“繁星计划”，部分台生收获全职工作，更多参与者则借此了解大陆相关产业发展、提前体验职场文化。

　　清华大学公共管理学院二年级台生陈羿名表示，“繁星计划”不仅提供针对性的职业培训，也让台生顺利获得在大型企业实习的机会，对于像他这样有意在大陆发展的台生而言，这些体验将成为职业生涯起步的“加分项”。

(责编：孙竞、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部