本报记者 王明峰 本报通讯员 王 林

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为缓解入园难、破解入园贵，四川省广安市推进公办幼儿园建设，在资金和土地等方面加大投入，并优化日常管理，确保办园质量。经过5年发展，广安基本建成学前教育公共服务体系，群众需求得到有效满足。

借助无人机高空俯瞰，四川省广安市前锋区六角丘公园位于一片城市新区的中心。如再将飞行高度降低，可发现公园的中心有一座五彩斑斓的幼儿园。这所公园里的幼儿园于2019年投用，设计学位450个，可满足周边1公里范围内6个居民小区适龄幼儿入园需求。

六角丘幼儿园中班幼儿罗锌苡的家长辛星介绍，六角丘片区属于拆迁安置集中区，在入住安置小区之前，不少家长还担心孩子到哪里上幼儿园。没想到2019年入住时，一所新建的公办幼儿园也同步招生了。“步行15分钟范围内，共有3个公办幼儿园可选择，每学期费用不到2000元。”辛星说，最近几年，广安公办幼儿园数量多了、质量高了，已成为家长们的首选。

广安市聚焦缓解入园难、破解入园贵，于2018年在四川省率先全域实施公办学前教育示范市建设。5年间，新增公办幼儿园196所、学位6.29万个。全市普惠性幼儿园占比从2017年的10.94%提升到81.96%，基本形成“广覆盖、保基本、有质量”的学前教育公共服务体系。

增加供给——

新建扩建公办园

2022年9月开学季，家住广安市广安区金安大道明发广场小区的李欢，出小区步行5分钟，就把小女儿送到了广安市第五幼儿园门口。“幼儿园环境好，师资力量强，离家近，费用也低。”李欢对家门口的这所公办幼儿园评价很高。

时间回到2018年，却是另外一番情形。当时，李欢为让大儿子读上公办幼儿园，几乎跑遍了半座广安城，得到的答复均是“招满了”。无奈之下，只能让孩子在一所民办幼儿园读了3年，花费超3万元。

2018年之前，公办园“一位难求”的状况在广安比较普遍。在广安主城区，只有10.4%的适龄幼儿能获得公办幼儿园入学机会。前些年，广安针对政府推进民生实事的调查中，“加大公办幼儿园供给”几乎都排在前三。

民之所盼，政之所施。广安市委、市政府于2018年起实施公办学前教育三年行动计划，全域创建公办学前教育示范市，新（扩）建公办幼儿园160所，让全市80%以上的适龄儿童能到公办幼儿园上学，最大限度解决“入园难”“入园贵”的难题，重构学前教育市场供给新格局。

保障建设——

解决土地资金问题

要新（扩）建160所幼儿园，需要投入真金白银，解决土地和资金两大难题。

据有关部门当时测算，这160所幼儿园需一次性投入建设资金约20亿元，这还不包括土地成本。建成运行后，每年用于人员工资、校舍维护等运转资金近5亿元。

这样的投入，对于1998年建市的广安来说，确实需要“小马拉大车”的勇气。据广安市2018年财政决算报告显示，当年广安市地方一般公共预算收入才刚刚超过80亿元。

小财政办不办大教育？小财政保不保大民生？这对于广安决策层来说，是一项关乎执政理念的考验。

“花在民生上的钱每一分都是值得的。”广安市委、市政府算了一笔账，如果全市80%的孩子能读上公办幼儿园，按每名幼儿每学期费用2000元计算，每年能为家长节省开支共计10亿元以上。

“不能政府省小钱，让老百姓花大钱。”广安市政府相关负责人表示，正是坚持这样的理念，广安把贯彻落实以人民为中心的发展思想转化为各级党委政府主动解决民生难题的实际规划、实际投入、实际行动，以“大投入”让广安老百姓得到更多实惠、看到更大变化。

拿出最好的地段来建。全市无偿划拨建设用地1300亩，将主城区、县城区作为切入点，全域谋划、前瞻布局，在紧邻公园、绿地、广场选点，160所幼儿园迅速布局。

位于广安市华蓥市的清溪路幼儿园，2019年秋季投用，建设规模15个班、450个学位。当时围绕幼儿园到底要不要建在这里，意见并不统一。有部门认为，这块地位于城市新区，周边已有5个居民小区，土地出让价格高，用来建幼儿园“可惜了”。但最终在一场规划会上大家达成共识：“周边都有5个小区了，还不配建幼儿园，这些娃娃到哪里去读书？”

举全市之力解决资金难题。一方面，调整财政支出结构，把更多资金投向民生领域；另一方面，多方筹集资金，市财政新设奖补资金撬动区县投入，地方债券优先保障，教育系统多方争取，全市累计投入幼儿园建设资金24亿元。

5年来，广安全市新建公办幼儿园170所，其中，三年就完成160所，还超额完成10所，回购26所民办园改造成公办园。全市公办幼儿园从2017年的78所增加到274所，新增学位6.29万个，全市学前教育公民办学位比由2∶8调整为8∶2。

优化管理——

公办园民办园一体发展

“县城幼儿园老师来镇里教书了。”2022年秋季开学前，这条消息在广安市武胜县礼安镇传开。县城来的老师名叫王容，是四川省示范性幼儿园武胜县东方红幼儿园的青年骨干教师，被派到礼安幼儿园任园长。

“来之前，幼儿园的校园文化和环境创设很简单，保教理念倾向‘小学化’。”王容介绍，面对这样的情况，她带领教师动手美化校园及教室环境，增设绘本馆、美工室、创意坊、舞蹈室等功能分区，把县城幼儿园的保育和管理理念转了过来。

以园带园、以城带乡，以公办品牌园为龙头领办新建园、薄弱园，是广安推动城乡学前教育“齐头并进”均衡发展的措施。

武胜县赛马镇第二幼儿园位于农村地区，由该县最大的印山幼儿园结对领办。“县城来的老师教跳舞、音乐、手工，给孩子们带来很大变化。”武胜县赛马镇印家沟村村民杨红梅说，教育理念和方式的变化，在6岁孙女张梦琪身上得到体现。

好理念源于好队伍。5年来，广安市创新出台公办幼儿园合同制幼儿教师、保育员招聘管理办法，招聘专业对口的合同制青年教师2386名，配备园长196名，建立健全保教人员培训、考核等规章制度，打造专家型幼儿教师队伍。

吴诗宇是广安市第二幼儿园的一名合同制幼儿教师，幼教专业毕业的她曾一度因为工作而犹豫不决。“传统公办园编制少，很难考进，不少民办园的工资待遇不稳定、缺乏培训。”以合同制身份进入广安市二幼以后，吴诗宇参加了岗前培训、国培计划，成长很快，“五险一金”均有财政保障。

公办园招生了，民办园怎么办？广安坚持一体化推进、差异化定位。办好公办园的同时，停办质量较差的民办幼儿园297所，升级166所优质民办园成为普惠性幼儿园，全市普惠性幼儿园覆盖率达到81.96%。

党的二十大报告提出，“坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系”。广安市委教育工委书记、市教育和体育局局长黎均平表示，广安将抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，深入探索总结学前教育改革发展新经验，为办好让人民群众满意的教育事业而持续奋斗。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 13 版）

(责编：杨光宇、袁勃)