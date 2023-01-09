人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

杜玉波：面向强国建设 彰显高等教育新使命

2023年01月09日16:15 |
小字号

教育是国之大计、党之大计。党的二十大报告明确指出，“加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”。报告将教育、科技、人才三位一体安排部署，赋予了教育新的战略地位、历史使命和发展格局，明确了实施科教兴国战略的目标要求，为新时代高等教育改革发展指明了前进方向。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。推进教育、科技、人才整体布局，要深刻认识建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，坚持教育优先发展，跳出教育看教育、立足全局看教育、放眼长远看教育，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好地结合起来，充分发挥高等教育在现代化强国建设中的支撑引领作用。在新的一年，我们要锚定强国建设目标要求，选准发力点，聚焦关键问题，进一步彰显高等教育新的使命担当。

立足高位引领、整体支撑

加快建设高质量高等教育体系

习近平总书记在党的二十大报告中强调，加快建设高质量教育体系。落实这一要求，必须发挥建设高质量高等教育体系的高位引领作用。

我们要建设的高质量高等教育体系，是培养高水平人才的体系，是适应国家和社会需求的体系，是治理体系和治理能力现代化的体系，是服务全民终身学习的体系，是体现公平而有质量的体系，是高水平对外开放的体系。

其中，培养高水平人才的体系，就是要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，全面提高人才自主培养质量，扎实走好人才自主培养之路。

适应国家和社会需求的体系，就是要坚持落实“四个服务”，主动对接国家重大战略需求，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。

治理体系和治理能力现代化的体系，就是要坚持扎根中国大地办大学，树立以创新质量、能力贡献为核心的评价导向，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。

服务全民终身学习的体系，就是要明确发展惠及全民的价值导向，推进数字化赋能高等教育发展，更好地满足不同群体多样化的学习需求。

体现公平而有质量的体系，就是要坚持以教育公平促进社会公平正义，优化高等教育区域布局和类型层次结构，不断提升人民群众的高等教育获得感。

高水平对外开放的体系，就是要提高高等教育的开放水平和国际影响力，深度参与全球教育治理，汇聚全球优秀人才、资源和要素为我所用。

这六个体系整体来看，就是贯彻新发展理念、适应新发展格局需要的高质量高等教育体系，将会在量的合理增长和质的稳步提升两个方面，推动高等教育发生格局性的变化，成为具有基础性、战略性的国家核心竞争力，有力支撑教育强国、科技强国、人才强国建设。

破局自主培养、顶尖培育

着力造就拔尖创新人才

党的二十大报告将“全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才”放在突出位置。这一战略擘画，充分说明了人才尤其是拔尖创新人才对强国、强教的重大意义，要求我们必须把拔尖创新人才的发现、选拔和培养作为强化现代化建设人才支撑的重中之重。

综合国力竞争说到底是人才竞争，关键在头部拔尖创新人才的博弈。为拔尖创新人才培养破题，首先要转变教育观念，更加注重因材施教，努力为所有孩子提供合适的教育机会；更加重视“破界”思维能力的培养，鼓励学生关注本质、打破局限，开展更有价值和战略性的创新，培养具有战略科学家潜质的杰出人才。

其次要拓宽成长通道，在现有中高考制度框架下进一步创新和完善评价选拔制度，坚持促进公平、科学选才基本导向，探索多维度考核评价模式，推动招生和培养环节相衔接，促进拔尖创新人才脱颖而出。

再其次要完善政策环境，加强国家层面政策制度的顶层设计，在“强基计划”和“拔尖创新人才培养计划2.0”基础上，促进大中小学贯通培养，推进高校、高中、科研院所、协会机构等多方合作，对人才的选拔、培养、评价、使用、保障等进行体系化、链条式设计，真正培养出一批足以支撑大国创新的顶尖人才。

对标中国特色、世界一流

构建服务国家战略需求的学科体系

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科”。学科体系是提高人才培养质量、建设一流大学的基础和依托。当前，我国高校学科专业体系仍然存在优势特色专业集中度不够，部分高校办学定位不清晰，学科专业设置盲目跟风、贪大求全，基础学科专业发展与人才培养缺乏引导和扶持等问题，亟须打造以服务需求为支撑，特色鲜明、布局合理、协调发展的“特色+优势+水平”学科生态体系，大力推进“三个坚持”的实施路径。

坚持“四个面向”，以需求引导学科布局。高校要痛下决心建立预警机制，静下心来研究国家战略性新兴产业的发展、传统产业的改造升级，以及社会建设和公共服务领域到底需要什么样的人才、学校如何与之协同并进；要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施推进“学科重构、专业重组”，确保学科建设自身发展的“小逻辑”服从于国家重大战略和经济社会发展的“大需求”。

坚持有所为有所不为，以特色塑造学科优势。高校要把一流和特色学科做强，以此带动、辐射和影响其他学科相互支撑、协同发展；把传统的优势学科做强，把国家战略急需的学科做精，把新兴交叉融合的学科做实；不断强化学科高点，培育学科重点，扶持学科增长点，努力开辟学科发展新领域新赛道，主动塑造学科发展新动能新优势。

坚持科技自立自强，以交叉促进学科突破。高校要用好学科交融这个“催化剂”，打破学科壁垒，促进学科之间、科学和技术之间、技术之间的交叉融合；激发协同创新这个“动力源”，通过高校内部协同，与科研院所、企业和政府等协同，实现人才、资本、信息、技术的优势互补，促进创新要素的深度融合，着力发挥高校综合优势，打造国家战略科技力量。

着眼科学定位、特色发展

优化高等教育结构布局

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇”。这就涉及高等教育与科技、产业的关系以及高等教育内部的类型、层次等布局结构问题。

在世界高等教育发展史上，任何一个强国都对高等教育布局结构有着战略考量。多年来，我国相当数量的高校存在办学同质化现象，盲目攀高，一味追求学术型，高校空间布局上也呈现出东部资源密集、中西部资源稀疏的“东高西低”格局。当前，迫切需要推动我国高校在不同地区、不同层次和不同领域追求卓越，办出特色，形成与经济社会发展相协调的分类发展、多元办学格局。

就高校类型来说，要从“金字塔”转向“五指山”，形成梯度、对接需求。学术研究型高校以培养学术研究人才为引领，应用研究型高校以培养应用研究与开发的人才为重点，应用技术型高校以培养专门知识和技术应用人才为主体，应用技能型高校主要培养专科层次的操作型专业技能人才。

就教育层次来说，本科教育既要以培养多规格、多样化的应用型、复合型人才为重点，又要适量培养基础性、学术型人才。研究生教育要以培养高层次创新型人才为重点，培养结构从以学术学位为主，向学术学位与专业学位协调发展转变。高等职业教育要以培养高素质技术技能人才为重点，推进产教融合、校企合作。推动高校分类发展，中央层面要着力解决区域发展不平衡问题，统筹制定国家教育发展规划，优化高等教育区域资源配置，加强高校分类设置、分类指导、分类支持和分类评估；省级政府要着力解决学校类型层次不适应问题，把高等教育发展纳入区域经济社会发展中布局；高校要着力解决学科专业设置不合理问题，把有特色、服务需求作为学科发展的战略选择。

聚焦质量贡献、创新导向

深化高等教育评价改革

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“完善学校管理和教育评价体系”。教育评价改革牵一发而动全身，对深化教育领域综合改革具有重要的牵引作用，这就要求我们坚持把立德树人作为根本标准，改进教育评价这个“指挥棒”，努力构建以质量贡献为导向的高等教育评价体系。为此，要遵循教育规律和人才成长规律，在“四坚持、四评价”上下功夫。

坚持分类指导，优化学校评价。既在比较中分析借鉴世界教育强国的成功经验，又立足实际推进分类评价，引导高校在不同“赛道”上办出特色，主动服务国家需求。

坚持德能并重，优化教师评价。把师德师风作为第一标准，把教书育人作为评价教师的基本要求，让教师评价回归“传道授业解惑”的教育本质。

坚持创新导向，优化科技人才评价。建立突出创新价值、能力贡献的评价标准，打破唯论文的刻板量化评价，营造鼓励探索、包容失败的人才成长环境。

坚持全面发展，优化学生评价。践行面向人人、因材施教、知行合一的评价理念，创新学生综合素质评价方法，破除“高分低能”的积弊，促进学生德智体美劳全面发展。

总之，要把深化教育评价改革作为建设高质量高等教育体系的战略突破口，努力构建彰显中国特色、体现世界水平的高等教育评价体系，为深入实施科教兴国战略、强化现代化建设人才支撑增添动力和活力。

坚持扎根中国、融通中外

打造人才国际竞争的比较优势

习近平总书记指出，“越是面对挑战，我们越是要遵循历史前进逻辑、顺应时代发展潮流、呼应人民群众期待，在更加开放的条件下实现更高质量的发展”。党的十八大以来，我国教育的“朋友圈”更大了，已经同181个建交国普遍开展了教育合作与交流，与159个国家和地区合作举办了孔子学院（孔子课堂），与58个国家和地区签署了学历学位互认协议。在册国际学生来自195个国家和地区，学历生占比达76％，“留学中国”品牌获得更多认可。

当前，世界面临的不确定性加速发酵，“逆全球化”风潮涌动，深刻影响着全球高等教育格局。面对新形势新挑战，高等教育一是要毫不动摇坚持主动对外开放，坚持扎根中国与融通中外相结合。既立足中国国情和高等教育发展实际，解决中国高等教育发展中面临的重大现实问题，也面向世界，聚焦世界科技前沿和国内薄弱、空白、紧缺学科专业，同世界一流资源开展高水平合作办学、高水平人才联合培养和科技联合攻关，汇聚全球资源和天下英才“合力解题”。

二是要打造高水平开放新格局，坚持有选择的“请进来”、有章法的“走出去”、有目标的“深参与”。“请进来”，就是要面向全球引进优质教育资源，强化对优质教育资源的消化、吸收和再创新，提升人才培养力；“走出去”，就是要争取与国外高等教育多对话、多来往，有进有出、相得益彰，讲好中国教育故事，扩大对外影响力；“深参与”，就是要积极参与高等教育国际治理，深度参与国际高等教育评价标准、规则等的制定和重大议题研究，在教育合作中提升国家形象，从不同文明中寻求智慧、汲取营养，深化国际融合力。

三是要塑造制度型开放新形态，以畅通国内国际教育循环为着力点，拓展更大发展空间。充分发挥各类开放平台的先行先试和引领作用，在开放共享与合作共赢中提炼推广高等教育强国建设的中国模式、中国经验、中国道路，为丰富和引领世界高等教育作出中国独特的贡献。

作者：杜玉波，全国人大常委会委员、教科文卫委员会副主任委员，中国高等教育学会会长

来源：《中国教育报》2023年01月09日 第05版

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部