中新网北京1月8日电(刘欢)今日，中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员公共科目笔试将举行，本次国考计划招录3.71万人，近260万人报名过审，通过资格审查人数与录用计划数之比约为70:1。

近260万人报名过审 平均竞争比约70:1

按照日程，8日举行的考试中，行政能力职业测试考试时间为上午9:00—11:00，申论时间为14：00—17:00。

此前一日，8个非通用语职位外语水平测试，中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试已经开考。

本次国考招录计划招录3.71万人，相比2022年计划招录人数增加了18.7%，这也是国考招录连续第四年扩招。

2022年10月，在为期10天的网上报名中，本次国考共有259.77万人通过用人单位资格审查，相比去年增加了50万人，同比增长25%，通过资格审查人数与录用计划数之比约为70:1。

本次国考笔试原定于2022年12月3日至4日举行，后延期至2023年1月7日至8日举行，本次笔试前夕，多地已就保证考试秩序、疫情防控等发布提醒。

招录政策持续向应届生、基层倾斜

本次国考招录对于高校应届毕业生来说依然有诸多利好，招录政策继续向应届毕业生倾斜。

据国家公务员局网站的消息，2023国考设置2.5万个计划专门招录应届高校毕业生，服务和促进高校毕业生就业。这一规模占总招录计划的近七成。

中央党校(国家行政学院)教授竹立家向中新网表示，近年来国考招录的一大特点就是招录人群以应届毕业生为主，一方面社会经济不断发展，国家需要招录年轻人才来到公共服务部门，进一步提升社会服务质量和水平，另一方面，政策性岗位招录面向大学生倾斜，也给大学生更多就业选择机会。

在基层导向方面，本次招考有近2.8万个计划补充到县(区)级及以下直属机构，艰苦边远地区基层机关职位结合实际采取了降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低进入门槛，进一步充实基层公务员队伍。

华图教育研究院专家刘有珍分析，现如今越来越多的基层岗位需要年轻人才充实力量， “在社会多元化发展的今天，各地机关需要更现代化的管理方式，需要有新知识、新思路的年轻人到基层一线建功立业。”

竹立家也表示，更多年轻人到基层一线工作不仅能推动基层社会治理，而且对年轻一代锻炼自身能力也有益处。

分级分类考试，人才选拔更精准科学

近年来，国考进一步的强化分级分类考试。本次国考，从考试内容来看，公共科目笔试内容根据公务员应当具备的基本能力和不同职位类别、不同层级机关特点细分成三类：中央机关及其省级直属机构综合管理类、市(地)级及以下直属机构综合管理类、行政执法类。

面试内容则注重反映招录机关和招考职位的工作内容、性质、特点，将有10个部门在笔试阶段组织专业科目笔试、50个部门在面试阶段组织专业能力测试。

苏州大学政治与公共管理学院教授钱玉英表示，现在国家公务员考试选拔偏向“一高二强”、德才兼备、以德为先的人才。“一高”是指政治素质高，“两强”是指公共服务意识强和综合能力素质强。

“所以，公务员考试重点考核的是考生的分析问题能力、解决问题能力、组织协调能力、贯彻执行能力等综合素质。”(完)

(责编：赵光霞、白宇)