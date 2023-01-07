杜老师：

有时看见“多的是”的写法，有时看见“多得是”的写法，请问这两种写法哪种正确？谢谢。

江苏读者 周先生

周先生：

“多的是”的意思是“有很多”，强调意味明显。例如：

（1）只要坚持，成功的机会多的是，你现在的任务是努力学习基础知识。

（2）这种草药在我老家的山上多的是。

（3）我们这儿像他这样的技术能手多的是。

与此相关，“有的是”也表示某种事物的数量“有很多”，同样带强调意味。例如；

（1）山里有的是酸枣树，酸枣儿多着呢，你哪天想吃我陪你上山。

（2）想学书法的有的是，就看你怎么把大家组织起来。

（3）材料有的是，问题在于怎样分类。

“多的是”跟“有的是”都是口语中的习惯说法。这两种说法有时含有“不担心缺少”的意味，如上文中的两个例（1）。“多的”“有的”都是“的”字结构，做主语。后面的“是”是动词，做谓语。整个短语是主谓结构。“是”表示“的确存在”。

因此，其中的“的”都不宜写成“得”，即不宜写“多得是”跟“有得是”。

《语言文字报》原主编杜永道

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