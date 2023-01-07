原标题：10部门联合部署2023寒假儿童关爱服务活动

新华社北京1月6日电（记者黄玥）全国妇联、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、民政部、司法部、国家卫生健康委、共青团中央、中国关工委等10部门日前印发通知，联合部署开展“把爱带回家——暖童心护成长”2023寒假儿童关爱服务活动。

通知指出，各地各部门要突出主题开展宣传教育，采取云参观、云阅读、云观影、云展示等方式，组织开展特色鲜明、形式多样的“少年儿童心向党”主题宣传教育活动。要抓住节点广泛普及家教知识，通过开设线上家长课堂、专题讲座、咨询服务等，面向家庭集中开展家庭教育指导服务，帮助家长强化家庭教育主体责任，科学合理安排儿童寒假学习生活，加强假期亲子陪伴，帮助孩子养成良好生活学习习惯，筑牢儿童安全健康屏障。

通知要求，因地制宜开展关爱服务活动，广泛动员巾帼志愿者等爱心力量，与农村留守儿童、困境儿童等建立帮扶对子，就近就便为他们提供关护照料、学业辅导、爱心陪伴等关爱服务。通过发挥公益慈善平台作用，集中创设一批面向特殊困境儿童的关爱帮扶项目，为特殊困境家庭送爱心健康包。

(责编：郝孟佳、孙竞)