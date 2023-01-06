2019年6月，李博文（右一）在沙特汉语水平考试考场监考。

李博文供图

方海山（右）和自己的老师、首都师范大学副教授林秀琴合影。

方海山供图

近年来，中国和阿拉伯国家持续扩大人文交往，在中文教育方面也不断迈上新台阶。数据显示，截至2022年10月，已有阿联酋、沙特、埃及、突尼斯4个阿拉伯国家将中文纳入国民教育体系，15个阿拉伯国家在高校开设中文院系，13个阿拉伯国家建有20所孔子学院、2个独立孔子课堂。

本版今日刊出伊拉克小伙的中文学习故事以及在沙特从事中文教学的国际中文教师的教学心得，和读者分享他们为传播中国文化所做的努力。

见证中文种子在沙特开花结果

李博文

2019年4月，我看到一条沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中国文化艺术交流中心招聘中文教师的信息，便投了简历。让我没想到的是，两个月后，接到了面试电话。之后，时间仿佛按下了快进键。我到中央民族大学参加岗前培训，接着便奔赴沙特开启中文教学之路。

迎来首批中文短期班学生

2019年6月13日，我抵达沙特的第二大城市吉达。在去大学的路上，汽车急速而驰，车窗外是似火的骄阳和星星点点的椰枣树。到达目的地后，我被安排到了大学生宿舍，内设一床、一桌、一椅。

稍作安顿，我和同事到中国文化艺术交流中心从事中文教学工作。刚开始，我们就遇到了一些困难：中心没有固定的中文教室，我们只好借用其他部门的1个办公室和1个机房；中心也没有打印机，语言不通的我们，只能连比划带猜请求帮助。此外，还面临着教学资源不足的挑战。但我们还是克服种种困难，怀着激动的心情迎接第一批学员的到来。

2019年6月16日，我们迎来了第一批中文短期班学生，共100多人。开课那天，阿卜杜勒·阿齐兹国王大学校长参加了开班仪式。随着中文教学的推进，我们的课得到了学员的认可，教学节奏也顺畅起来。

中心在第一学期，主要开设了不同类型的短期中文课程。课程设计得到了中央民族大学的鼎力支持，在教学质量得到保证的情况下，学生人数渐渐稳定下来。

学校开设汉语本科专业

针对中文短期课程班学员大部分并非在校学生的情况，我们的课通常排在下午或者晚上。有时连上3个小时，有时连上6个小时。上完课，虽已饥肠辘辘，但还要匆匆赶校车，晚上回到宿舍再准备晚饭。2019年8月底，因身体原因，我回国短暂调养一段时间。

2019年10月，我返回沙特，立即开始中文专业的教学工作。在当年9月，阿卜杜勒·阿齐兹国王大学已开设汉语本科专业。我负责的是文学院汉语本科专业男生的中文教学，遇到了新的挑战——不仅没有像样的中文教室，临时教室还没有多媒体投影仪和足够的桌椅；学生甚至没有中文课本和练习册。

解决学生的教室问题迫在眉睫，我联系了文学院院长。在院长的协调下，选到了现在上课的教室。我们装饰了教室，添置了足够的桌椅，就这样开始了中文课。虽然教学任务重，但我设计了互动游戏、自编了中文歌，让学生唱起来、动起来。慢慢地，学生们学习中文的兴趣被激发了。外语系主任看到学生的变化，也会带其他领导来观摩中文课。

随着中文教学渐入佳境，学校进一步改善了教学条件。经过1个学期的努力，学生们的中文学习有了可喜的进步，也顺利通过了HSK2的模拟考试。

中文之花渐次绽放

2020年1月，阿卜杜勒·阿齐兹国王大学开设了两年制汉语文凭班课程。2021年12月19日，第一届汉语文凭班毕业典礼举行，这也是沙特中文教学历程的重要时刻。

经过近两三年的努力，沙特的中文教师团队不断扩大，学习中文的人数也在增加。目前，阿卜杜勒·阿齐兹国王大学有200多名学生在攻读汉语专业。

中文种子仍在发芽结果，由中央民族大学承办的沙特“汉语桥”线上冬令营项目学员达上千人，标志着沙特中文教学开启了新的篇章。2022年7月，沙特首次举办“汉语桥”比赛，这又把沙特的中文教学推向了一个新阶段。

蓦然回首，往事历历在目。阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中文教学得以迅速发展，是各方共同努力的结果，也是有缘人相聚一起共同书写的故事。

中文之花在沙特渐次绽放，这不仅让我感到欣慰，更让我感悟到“路虽远，终可及”的道理。

（作者系沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中文教师）

方海山：把中国故事讲给更多人

梁德惠

日前，在阿联酋通讯社工作的方海山用流利的中文接受中国记者采访的视频播出后，引发关注。在视频中，方海山说自己最爱的中国菜是火锅和北京烤鸭。

方海山是伊拉克人，2006年9月来到北京，进入首都师范大学（以下简称首师大）国际文化学院学习中文。用他的话说，当初学中文是为了更好地了解中国文化、拓展个人视野以及和中国朋友沟通，没想到，这一学就开启了和中文的不解之缘。

短时间突破中文学习瓶颈

学习是枯燥的，独在异国他乡的学习更是充满压力。刚开始学中文时，方海山曾出现理解上的偏差。有一次在课堂上，首师大的李卫英老师讲“别”和“不要”，举了个例子“请你不要看旁边同学的作业”，说这话时正好走到方海山身边。下课后，方海山找到李卫英，一脸委屈地说：“老师，你刚才说让我不要看旁边同学的作业，可是我真的没有看她的……”李卫英至今记得方海山当时认真澄清的情景。

虽然在学习中遇到诸多困难，但方海山凭借自己对中文的热爱，中文水平提升很快。在很短的时间内，他不仅可以用中文交流，中文阅读也不成问题，就连中文写作，他也突破了瓶颈，还被同学选为班长。

本科毕业后，方海山在首师大继续攻读硕士学位。他的硕士导师詹颂教授这样介绍方海山：“方海山爱健身、爱助人、爱学习，是一个全面发展的学生。他的硕士论文研究的是阿拉伯国家中文学习者的偏误，是一个挺有难度的题目，论文写得很不错。”

方海山也是一个充满大爱的青年。2008年5月，方海山在电视中看到汶川大地震的情况之后，立即号召在中国留学的伊拉克学生跟他一起为灾区献血。老师们十分感动，至今记得“当时那个献血的孩子”。

推动中国文化传播

硕士毕业后，方海山参加了“汉语桥”阿联酋赛区比赛，获得亚军。他的同事都叫他“China Boy”，因为他“喝白开水和中国茶，还经常讲中国故事”。后来，方海山进入阿联酋通讯社中文部工作，一直致力于推动中国文化的传播，以让更多的阿联酋人了解中国文化。

作为媒体人，方海山十分关注中国政治、经济和文化。他第一时间将中国共产党的二十大报告要点翻译成阿拉伯语并在多个社交平台上发布。近日，中国－阿拉伯国家峰会召开，方海山全程参与报道，他希望中阿峰会能让阿拉伯国家与中国携手为世界带来新的发展机遇。

方海山还注意到，现在阿联酋民众对中国语言与文化的兴趣日益浓厚，也有家长希望送孩子到中国留学。同事的儿子即将到中国留学，问他有何建议能帮助孩子学好中文？方海山的建议是“千里之行，始于足下”，因为在他看来，“中国古老的智慧告诉我们，脚踏实地从点滴做起才会取得长远的进步”。

在首师大的留学生活为方海山打上了中国印。方海山不但在中国求学，而且以自己的实际行动为中国与阿拉伯国家的友好交流贡献自己的力量，为增进民众之间的相互理解添砖加瓦。

（作者系首都师范大学国际文化学院副教授）

(责编：李依环、郝孟佳)