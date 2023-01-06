原标题：成都高新区面向全球招引高能级人才 科研经费支持高达1.75亿元

记者5日从成都高新区获悉，天府锦城实验室(前沿医学中心)当日正式面向全球英才发布首批“揭榜挂帅”和“团队赛马”项目需求榜单，项目资金支持高达1.75亿元。

天府锦城实验室(前沿医学中心)由成都高新区与四川大学等机构联合共建，围绕重大慢病(恶性肿瘤)等人类重大疾病，以临床价值为导向，攻克“卡脖子”技术，着力打通应用基础研究与产业化之间的通道，建立全球领先的全生命周期药械创制体系，实现“0-1”的突破、“1-10”的转化和“10-N”的产业化。

记者了解到，成都高新区此次通过“揭榜挂帅”形式支持肿瘤多维分子精准诊疗产品研发、数字医疗、抗纤维化创新中药研发、新型抗体药物研发、心脑血管材料及器械新技术研发与突破等5个产业转化项目；通过“团队赛马”形式支持基于类器官和PDX模型的肿瘤精准药物筛选、GPCR小分子药物、溶瘤病毒药物技术研发、天然多肽药物研发、生物材料与组织工程的技术研发等5个科技研发项目。

在科研经费支持方面，“揭榜挂帅”型项目最高支持研究经费3000万元，经费实行包干制，拨付至揭榜团队新成立的项目公司，根据团队揭榜申请书相关指标体系，开展“里程碑”考核，经考核达标的，原则上按照30%、40%、30%分3年予以支持。“团队赛马”型项目最高支持研究经费500万元，分3年予以支持。项目资金支持共计达1.75亿元。

此外，成都高新区将配套成立专业服务运营公司和转化基金，为科研团队提供创业孵化、投融资支持、生活配套等全方位服务，促进重大科技成果加速落地转化。

“此次实验室项目榜单发布是成都高新区面向全球新药创制、医疗器械和精准医学3个领域的顶尖科研人才发出的诚挚邀请。我们将领军人才作为‘建圈强链’的园区合伙人，采用‘项目+团队’双招双引模式，靶向延揽一批领军人才和创新创业团队。欢迎国内外知名高校、科研院所和企业团队积极申报、揭榜。”成都高新区相关负责人表示。 (记者 王鹏)

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