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北京启动2023年春风行动 重点帮扶劳动者就业创业

2023年01月06日08:29 | 来源：新华网
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原标题：北京启动2023年春风行动 重点帮扶劳动者就业创业

　　新华社北京1月5日电（记者陈旭）北京市人力资源和社会保障局近日启动“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动，主要集中帮扶有就业创业意愿的农村劳动者、受疫情影响滞留或主动留岗的在京务工人员、城乡就业困难人员等劳动者就业创业。

　　活动期间，北京市从六方面综合发力，包括开展就业摸排、强化精准帮扶举措、全力保障企业用工、大力开发就业岗位和推介创业项目、密集组织招聘活动、推出系列暖心举措等。

　　据悉，活动将主要面向有就业创业意愿的农村劳动者、受疫情影响滞留或主动留岗的在京务工人员、本市城乡就业困难人员等重点帮扶群体，为就业困难人员提供“一人一策”援助计划。

　　此外，本次活动期间正值春节假期，活动还将全力服务抗疫保供、重点建设、重点产业链供应链、“专精特新”企业，对春节前后重点企业用工提供定向服务。同时，支持阶段性用工需求量较大的企业与富余员工较多的企业开展用工余缺调剂，向企业发放“政策服务包”。

　　据悉，本次活动以“春风送真情 援助暖民心”为主题，以“就业有支持、用工有保障、满意有提升”为目标。下一步，北京市还将适时启动专场线下招聘活动，继续组织开展各类“进社区”“进校园”“进园区”等招聘活动。

(责编：郝孟佳、李依环)

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