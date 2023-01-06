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4年多来，甘肃一批退休教师深入33个县区开展教学

情系乡村教育  重返三尺讲台（倾听）

本报记者  赵帅杰
2023年01月06日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　作为“银龄讲学计划”试点省份，4年多来，甘肃省累计组织退休教师260人次前往11个市州的33个县区开展银龄讲学服务，为提升当地教育教学水平、促进城乡教育均衡发展贡献力量。三尺讲台，倾情奉献；银发师者，不减赤诚。

 

　　59岁的庞彩云早早复印好教师资格证件，待“银龄讲学计划”招募公告一出，便迅速提交了报名申请。    

　　庞彩云是甘肃省白银市会宁县河畔镇中心小学的一名退休教师，从2019年起，连续4年参加“银龄讲学计划”，足迹到过白银、天水、庆阳、平凉。每到一地，她都毫无保留地将自己30年的教学经验，倾囊传授给偏远乡村的教师们，给孩子们带来一堂又一堂精品课程。

　　作为首批“银龄讲学计划”试点省份，甘肃省2018年制定了《甘肃省银龄讲学计划工作方案》，并于当年秋季学期开始实施。

　　4年多来，甘肃共有260人次的退休教师前往11个市州的33个县区开展银龄讲学服务，其中绝大多数去往农村义务教育阶段学校，为提升当地教育教学水平、促进城乡教育均衡发展贡献力量。

　　难舍讲台

　　“我就喜欢和孩子们待在一起，一辈子不离教育”

　　“换乘3趟大巴，搭乘1次出租车，前后耗时约8个小时，才从老家会宁赶到天水市清水县陇东镇谢沟小学。”回忆起第一次跨市参加银龄讲学，庞彩云印象深刻。头天下午抵达，第二天开会报到，来不及过多休整，她便投入到紧张的教学工作中。

　　尽管有心理准备，谢沟小学的情况还是让她吃了一惊：全校6个年级，仅有6名教师，每名教师少说也要带三四门课程。根据安排，庞彩云负责两个年级的数学和体育，外加两节课外辅导，每周的课时达17节。

　　更棘手的是，学生们数学基础薄弱，“多数孩子乘法口诀掌握不牢，课堂一提问，常常鸦雀无声。”庞彩云说。

　　“就从培养学习兴趣开始！”庞彩云制订了详细的教学计划，让书本知识与学生熟悉的环境发生“化学反应”。讲到立体图形时，她时不时拿起桌上的水杯、铅笔和橡皮举例；为解释清楚“溶液”的含义，她现场演示，将白砂糖混入水中搅拌；针对乘法口诀，她不要求死记硬背，而是把班上学生请到操场，多名学生一字排开，轮流伸出同样数量的手指，然后请同学“清点计数”……在庞彩云和其他老师的努力下，孩子们成绩不断提升，考试平均分提高了30多分。

　　“小时候，家里兄弟多，女孩很少有读书机会。我父亲也是一名乡村教师，他教我读书识字，带我走进学校。”成长于西北农村的庞彩云，对乡村教育有特殊感情。她感慨，正因为乡村教育，才有了自己改变命运的契机。因此，她对偏远乡村的学生总是格外上心。即使辛苦，庞彩云乐此不疲，“我就喜欢和孩子们待在一起，一辈子不离教育。”

　　在甘肃，有不少像庞彩云这样扎根基层、服务基层的退休教师。甘肃省教育厅教师工作处处长温攀玺介绍：“我们招募到的银龄讲学教师多数来自县乡地区，他们帮助农村学校提升教学水平和育人能力，为缓解农村优秀师资总量不足等问题作出了贡献。”

　　传道授业

　　“教师不仅是传授知识的教育者，还是塑造学生健全人格的先生”

　　退休后，王杰总觉得教书育人这活儿“还没干够”。听说“银龄讲学计划”后，他满心欢喜，第一时间报了名，被临夏回族自治州和政县第四中学录用。

　　在和政四中，王杰被聘任为名誉校长，指导学校语文教师和新手班主任开展工作，同时协助参与学校管理。校长黄志平坦言，刚开始担心王老师不适应，没想到一干就是3年多。    

　　王杰还指导学校语文教研组编写了“国学文化经典诵读读本”，利用大课间督促学生诵读；同时提倡以课题研究带动教育水平提升，指导青年教师申报了十余个教研项目。

　　多管齐下，和政四中教学质量一年一个台阶，“2021年在全州初中生模拟考试中，和政四中八年级语文成绩跃居全县第一。”王杰很自豪。

　　家住庆阳市西峰区的曹小平老师，2020年退休后，通过“银龄讲学计划”来到庆城县白马铺镇白马小学，“这里的孩子有些胆小拘谨、不善言谈、缺乏自信。”于是，曹小平把主要精力放在培养学生的自信心上，带他们见识更广阔的世界。

　　胡欣怡是校“三好学生”，性格内敛，不爱说话。2021年4月，胡欣怡被学校推荐参加在陕西省西安市举行的研学活动，曹小平鼓励她写一篇研学感悟，在年级大会上朗读。后来，胡欣怡悄悄告诉曹小平，虽然当时很害怕，但同学们给予的掌声和肯定的眼神，让她感到骄傲。

　　“教师不仅是传授知识的教育者，还是塑造学生健全人格的先生。”曹小平说。

　　授人以渔

　　“说是支教，我们可是盼着她来指教哩”

　　“自从史老师踏进校园，就没把自己当成‘流水的兵’。”提起银龄讲学教师史艳艳，平凉市庄浪县南坪镇刘窑小学负责人赞不绝口。全校17名任课教师，14名刚参加工作不久，年轻教师数量多、占比大，史艳艳的到来，及时雨般发挥了“传帮带”作用。

　　56岁的史艳艳原先在庄浪县第二小学任教，退休后难舍三尺讲台，2021年9月来到刘窑小学继续干起“老本行”——担任低年级数学教师。为了提升学生学习积极性，史艳艳经常和学生谈心，了解他们所思所想，还自费购买了许多学习用品，奖励给上课积极回答的同学，并从家中带来课外书，拓宽学生的视野，“东西虽不值钱，但对学生是一种鼓励，也能拉近彼此的距离。”史艳艳说，效果出奇地好，一个学期过后，不少学生成绩达到了优秀。

　　发生在史艳艳班上的变化，吸引了学校年轻教师的注意，听评课邀约接踵而至。史艳艳欣然应允，认真去听每一节课，并发现年轻教师课堂教学中存在“满堂灌”等问题。为此，她归类分析，举办辅导讲座、上示范课，传授课前热身小游戏。一年下来，她随堂听评课40节，上指导课15节，结对帮扶的4名青年教师教学水平明显提高。

　　“说是支教，我们可是盼着她来指教哩！”青年教师张小娟不仅是史艳艳的帮扶对象，还是朝夕相处的室友。“史老师经常从家带好吃的来分享，衣服扣子掉了，她还帮我们缝补。我是班主任，有时忙不过来，史老师就帮我批改作业，晚饭后，我们还一起到花园遛弯。”张小娟说，“虽然年龄相差几十岁，可我们都处成朋友了！”

　　据了解，甘肃作为西部欠发达省份，银龄讲学教师的工作经费由中央财政承担，标准为年人均2万元。“银龄教师到农村讲学，他们对教育事业有热爱、对脱贫地区有感情、对基层学生有情怀。”温攀玺说，下一步将持续为银龄讲学教师提供必要的物质支持和精神激励，探索建立长效机制，动员更多退休教师加入“银龄讲学计划”行列。

 

　　全国2万余名退休教师加入“银龄讲学计划”（链接）

　　本报北京1月5日电  （记者丁雅诵）近日，记者从教育部了解到：2018年“银龄讲学计划”启动实施以来，面向社会公开招募优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到农村义务教育学校讲学，发挥优秀退休教师引领示范作用，促进城乡义务教育均衡发展。

　　数据显示，共有18个省份及新疆生产建设兵团实施了“银龄讲学计划”，截至目前共招募到2万余名退休讲学教师。计划开展以来，有效推动了农村教育发展，缓解了农村地区、边远地区优秀师资薄弱现象，有利于助力推动乡村振兴衔接教育脱贫攻坚成果。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月06日 07 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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